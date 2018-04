Ainsi, son dernier film, The House That Jack Built, sur un tueur en série interprété par l'Américain Matt Dillon, sera projeté hors compétition.

« Pierre Lescure, président du Festival, et son conseil d'administration ont décidé d'accueillir le retour du réalisateur danois Lars von Trier, Palme d'or 2000 pour Danser dans le noir (Dancer in the Dark), en sélection officielle », a annoncé jeudi le Festival.

« Trier est de nouveau invité à Cannes », a sobrement réagi la société de production Zentropa, cofondée par Lars von Trier en 1992.

Cette décision est peu surprenante, tant les organisateurs avaient préparé les esprits dès l'annonce de la sélection officielle le 12 avril. Mercredi encore, Thierry Frémaux, délégué général du Festival, saluait le travail de Pierre Lescure, qui œuvrait à ce retour, sept ans après un des plus gros scandales cannois.

« Sympathie » pour le dictateur Adolf Hitler

En 2011, Lars von Trier avait exprimé sa « sympathie » pour le chef de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, lors de la conférence de presse suivant la projection de son film Melancholia.

Malgré des excuses, il avait été déclaré persona non grata sur la Croisette, une sanction sans précédent.

Melancholia, très apprécié de la critique, était toutefois resté en compétition. L'Américaine Kirsten Dunst avait d’ailleurs remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle de mariée dépressive. Le jury, présidé par Robert De Niro, avait attribué la Palme d'or à l'Américain Terrence Malick pour L’arbre de la vie (The Tree of Life).

Sans commenter son invitation à Cannes, le réalisateur danois a dit jeudi ses regrets d'avoir fait ces déclarations.

« Je n'ai jamais été et ne serai jamais nazi », a-t-il affirmé dans un discours en recevant le plus prestigieux prix danois récompensant une personnalité de la culture, le prix Sonning.

Les conséquences épouvantables de la conférence de presse m'ont coûté des années d'angoisse. Toute cette histoire m'a appris qu'il faut s'exprimer prudemment. Lars von Trier, cité par le journal Politiken

Connu pour les scènes de sexe et de violence de ses films, Lars von Trier est un grand habitué de la Croisette, où il est venu dix fois, malgré sa phobie de l'avion.

Allégations de harcèlement sexuel

Récemment, il a de nouveau été le sujet d’une polémique à la suite des accusations de harcèlement sexuel proférées par la chanteuse islandaise Björk, actrice principale dans Danser dans le noir.

« Ce n'était pas le cas. Mais le fait est que nous n'étions vraiment pas amis », s'est défendu le réalisateur de 61 ans.