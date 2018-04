« Les choses que j’ai vues moi-même? Du harcèlement sexuel à mon égard de la part d’une gestionnaire. Du racisme, des injures raciales, des épithètes raciales à l’encontre de détenus et d’agents, de l’intimidation et du harcèlement de la part de gestionnaires contre moi et d’autres agents. »

Iosko Assenov, décrit le centre de détention où il a commencé à travailler en mars 2014 comme un « environnement de travail toxique ».

L'homme de 31 ans raconte avoir été qualifié de « Paki », de terroriste, notamment et d'avoir été la cible de blagues sur sa couleur de peau. On lui aurait aussi dit qu'il devrait jouer au cricket et pas au baseball et que lui et les autres « gars de couleurs » aiment juste leur basketball.

Lorsqu’il a dénoncé les injures et le harcèlement dont il était témoin, il dit que sa situation a empiré.

Il allègue qu’il était frappé intentionnellement avec des portes contrôlées à distance par d’autres agents et parfois placé intentionnellement dans des situations dangereuses avec un équipement inadéquat et sans renforts.

Il y a des moments où vous vous sentez très seul. Iosko Assenov, ex-agent correctionnel

Iosko Assenov affirme avoir rapporté des incidents 16 fois à la direction de l’établissement, mais selon lui, aucune enquête interne n’a été ouverte.

Des allégations rapportées au syndicat

Dans un courriel à CBC, l’administrateur des services locaux pour le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) a confirmé être au courant que « plusieurs membres » ont fait des allégations de harcèlement et de discrimination au Centre de détention du Sud-Ouest.

Mais, dit-il, toute enquête sur ces allégations doit être faite par l’employeur, dans ce cas-ci le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Le porte-parole du ministère, Andrew Morrison, affirme que tout type de harcèlement et de discrimination au travail est « complètement inacceptable » et est pris très au sérieux.

« Si une enquête prouve qu’il y a eu une mauvaise conduite, des actions seront prises au cas par cas », ajoute-t-il. Il ne dit cependant pas si une enquête est en cours affirmant que « le ministère ne commente pas publiquement les questions internes de ressources humaines ».

Tyler Beechey était un collègue de Iosko Assenov. Il dit avoir été témoin de ce qui lui arrivait, mais que lorsqu’il a tenté de le défendre les autres agents ont commencé à le rejeter.

« Vous mangez seul, vous vous asseyez seul, vous n’interagissez avec les autres que s’il le faut absolument », dit Tyler Beechey qui a souffert de dépression.

Il a été renvoyé en avril 2015 et admet que des erreurs qu’il a faites au travail justifient en partie son renvoi, mais il croit que sa couleur de peau a aussi été un facteur.

Au moins, ça sort et au moins les gens savent ce qui se passe. Tyler Beechey, ex-agent correctionnel

« [Je] ne suis qu’une voix. Je ne veux pas regarder en arrière dans 30 ans et me dire que je ne me suis pas battu pour ce en quoi je croyais », dit-il.

Briser le silence

Souffrant de dépression sévère, Iosko Assenov n’a eu d’autre choix que de démissionner en décembre 2016. Il dit avoir vu un conseiller et un psychiatre qui lui a prescrit des médicaments et lui a indiqué que son stress était lié au travail.

L'ex-agent correctionnel a déposé un grief avec le SEFPO, qui représente les employés du centre de détention. Il a aussi porté plainte au Tribunal des droits de la personne. Il espère qu’ainsi, la direction de l’établissement changera les choses.

Lui et Tyler Beechey demandent qu’une enquête sur l’environnement de travail soit ouverte et qu’un service anonyme auquel les agents correctionnels pourraient rapporter des incidents soit créé.

Iosko Assenov s'inquiète pour ceux qui travaillent toujours au centre de détention.

« Je crois que le pire pour moi est de savoir qu’il y a des gens qui sont dans cet établissement et qu’ils sont au bord du suicide. Je peux dire qu’honnêtement, j’ai ces messages, du personnel qui m’écrit ces choses-là. Je veux pouvoir leur donner une voix et aider à sensibiliser le public à ce qui se passe derrière ces portes d’acier et ces murs de béton ».

