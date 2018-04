C'est à Damien Robitaille que revient l'honneur de donner le coup d'envoi du FFO, le 14 juin prochain au parc Major's Hill d'Ottawa. Pour l'occasion, l'auteur-compositeur-interprète originaire de Lafontaine sera accompagné de jeunes talents émergents, mais aussi de quelques invités surprises.

Le samedi, l'Ottavienne Rebecca Noelle, découverte par plusieurs à La Voix l'an dernier, sera d'une fête rock entièrement féminine aux côtés de la Franco-Ontarienne Julie Kim, sans oublier Marie-Mai, Lulu Hughes et Kim Richardson.

En matinée ce jour-là, les plus jeunes festivaliers auront quant à eux la chance de voir Ari Cui Cui et Les Petites Tounes.

Pour la soirée de clôture du 16 juin, les éclectiques membres de la formation Valaire orchestrent un spectacle à saveur électro et hip-hop pendant lequel la pop d'Alex Nevsky contera fleurette à la poésie de Yao, mais aussi aux univers feutrés de Julie Kim, aux flows de Jacobus et Shawn Jobin et aux improvisations musicales de Clay and Friends.

Plus de détails à venir