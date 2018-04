« Souvent, c'était très, très effrayant, se souvient Jim Magill à propos de la guerre. Partout où vous étiez en Europe, les Allemands prenaient tous les moyens pour vous capturer ».

La Légion d'honneur a été créée par l'empereur Napoléon Bonaparte en 1802 et il est possible que Jim Magill soit le dernier soldat canadien à la recevoir.

« C'est triste, mais je pense que M. Magill sera le dernier ici au Manitoba à la recevoir si ce n'est au Canada », estime Bruno Burnichon, le consul honoraire de France à Winnipeg.

Il explique que cette distinction est seulement décernée aux soldats qui ont participé aux combats du jour J en Normandie le 6 juin 1944.

Les troupes et les péniches de débarquement occupent une plage de Normandie peu après le débarquement du jour J. Photo : La Presse canadienne

Ce jour marque le début de la fin de la guerre alors que les forces alliées ont repris la portion occupée par les Allemands du territoire français. Plus de 5000 soldats canadiens sont morts pendant la bataille de Normandie, dont 340 ont été tués sur la seule plage de Juno le 6 juin.

« Pour le peuple français, les Canadiens ne sont pas seulement les soldats qui ont libéré mon pays, ils sont aussi vus comme des héros », explique Bruno Burnichon.

Jim Macgill avait tout juste 19 ans lorsqu'il a rejoint les forces aériennes canadiennes avant d'être envoyé en France pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il était bombardier dans un équipage de sept personnes composé d'un pilote, d'un navigateur, d'un ingénieur de vol, d'un opérateur radio et de deux mitrailleurs qui venaient d'Écosse, du pays de Galles et du Canada.

« Nous sommes un équipage, nous dépendons tous les uns des autres. Et vous vous devez d'être forts, tous les sept, en tout temps, raconte Jim Magill. La camaraderie, le groupe; on dort et on mange ensemble. Nous faisons tout ensemble. Vous apprenez à très bien connaître les personnes quand vous vivez des situations stressantes. On se donne des tapes dans le dos en se disant, "Allez, ça va aller". Ce genre de choses. »

Il se rappelle que les commandants de bord réunissaient les équipages et faisaient le point sur la tension dans les airs avant de décoller.

« Le commandant d'escadrille disait quelques mots », se souvient-il.

Jim Magill partage encore des histoires de la guerre avec des écoliers de Winnipeg. Photo : Radio-Canada/Wendy Parker

Jim Magill raconte que son avion a été touché plusieurs fois par l'ennemi, mais a toujours réussi à rester dans les airs.

« Je crois que si vous volez dans un avion dans ces conditions vous vous dîtes toujours, " Il ne peut rien m'arriver", estime le vétéran. J'étais là-haut pourtant, je n'étais pas au sol. Ça a dû être horrible pour ces soldats en bas ».

Jim Magill se souvient encore du profond sentiment de soulagement qu'il a eu en rentrant chez lui en un seul morceau après la guerre.

Il partage encore aujourd'hui son expérience avec des écoliers dans des classes de Winnipeg et essaie de partager son sentiment de fierté d'être Canadien.

Que pense-t-il de la Légion d'honneur ?

« Ça me faut chaud au coeur, confie--t-il. C'est agréable d'être reconnu. »