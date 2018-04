Un texte de Héloïse Rodriguez

En Alberta, la proportion d’accouchements par césarienne dans les hôpitaux a augmenté au cours des dix dernières années, passant de 27,9 % en 2007-2008 à 29,8 % en 2016-2017, révèle l’ICIS.

Presque une mère sur quatre, âgée de 35 ans et plus, a accouché par césarienne en 2016-2017. La proportion est de presque une mère sur cinq pour les femmes de moins de 35 ans.

<iframe id="datawrapper-chart-k7Y9e" style="width: 0; min-width: 100% !important;" src="https://datawrapper.dwcdn.net/k7Y9e/1/" frameborder="0" scrolling="no" height="205" allowtransparency="true">

Selon Chantal Couris, porte-parole de l’ICIS, plusieurs raisons peuvent expliquer la multiplication de cette pratique, par exemple le fait que les femmes ont des enfants de plus en plus tard dans leur vie, ce qui augmente les facteurs de risques de la grossesse.

« Il s’agit de caractéristiques potentiellement de la mère, à savoir potentiellement des femmes plus âgées avec d’autres facteurs comme un surpoids, par exemple » , explique-t-elle.

Chantal Couris croit que ce sont aussi les « pratiques obstétricales qui évoluent », par exemple, si un bébé se présente par siège, les médecins pourraient avoir plus tendance à se tourner automatiquement vers la césarienne.

Plus de temps à l’hôpital

Malgré le fait que le nombre de naissances au Canada est en baisse, l’accouchement demeure la cause d'hospitalisation la plus courante au pays.

La césarienne entraîne typiquement une journée de plus d'hospitalisation de la mère, soit trois jours plutôt que deux en moyenne.

Une opération qui peut avoir des répercussions tant sur la mère que sur le système de santé, explique Chantal Couris, même si ces répercussions sont difficiles à évaluer concrètement.

« Du fait que c'est quand même une intervention chirurgicale, alors ça engendre effectivement des durées de séjours qui sont plus longues, avec un risque de complications plus élevées que pour un accouchement vaginal, par voie basse. Effectivement, ça a un coût plus important pour le système de santé », reconnaît-elle.

Mais ces données ne permettent pas de savoir si se tourner vers les césariennes est devenu une nouvelle norme dans les hôpitaux, croit Chantal Couris. Elle espère cependant que ces chiffres permettront aux femmes et au personnel des hôpitaux de prendre des décisions éclairées lorsque vient le moment de pratiquer cette opération chirurgicale.

« Certaines césariennes sont effectivement nécessaires, d’autres peut-être pourraient être évitées, mais ça reste une question que doit adresser chaque établissement », pense Chantal Couris.

Avec la collaboration de Mylène Briand