Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Lors d'une table ronde à l'émission Bonjour la Côte, Léa Porlier, élève de secondaire 3 à l'école Jean-du-Nord, a expliqué comment le carré jaune « a créé des conversations qu'on n'avait jamais eues avec nos professeurs ».

« En ce moment, ce n'est pas clairement dit qu'on ne peut pas porter des shorts plus courts, mais si on en porte, on se fait avertir, a-t-elle soutenu. On ne veut pas enlever le code vestimentaire, on veut juste le changer sur certains points. »

« Dans les magasins pour les jeunes filles, c'est dur de trouver [des pantalons longs]. En plus, en juin, dans les classes, il fait terriblement chaud », a ajouté sa camarade Jasmine Dressdell. « Le matin, c'est une motivation de trouver comment je vais m'habiller. Je suis contente de m'habiller comme je veux », plaide pour sa part Marianne Desrosiers. « Même si ça peut avoir l'air ridicule, les filles qui ont plus de formes ont plus de chance de se faire avertir », ajoute Marilou Arsenault.

De gauche à droite : Marilou Arsenault, Jasmine Dresdell, Marianne Desrosiers et Léa Porlier Photo : Radio-Canada/Lydianne Ouimet

Tout le monde a évolué, sauf la règle. On est prêt à passer à quelque chose d'autre. Léa Porlier, élève de secondaire 3 à l'école Jean-du-Nord

Le temps d'une journée, le mouvement aurait été bien accueilli par une majorité des membres du corps enseignant.

Selon les quatre adolescentes, dans le passé, les revendications d'élèves ont déjà porté leurs fruits, notamment pour le droit de porter des gilets à bretelles spaghettis.

Selon Léa Porlier, des discussions vont se poursuivre au sein de leur école.