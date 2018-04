Avec les informations de Tanya Neveu

Une résolution a été adoptée en ce sens mercredi soir par les élus. Le projet Onimiki sera donc documenté dans les prochains mois.

Les communautés algonquines de Kebaowek et Wolf Lake, situées au sud du Témiscamingue, ont manifesté leur appui au projet et souhaitent y collaborer.

À lire aussi : Onimiki : les futures minicentrales hydroélectriques du Témiscamingue pourraient tirer profit de l'expertise développée à Mashteuiatsh

« On veut voir les tenants et les aboutissants. Très concrètement, ça représente quoi? Sur le plan financier, sur le plan des obligations, sur le plan environnemental, ça représente quoi dans nos milieux de vie? Il faut commencer quelque part. On va de l'avant, on documente puis on demande les droits hydriques », affirme la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

La préfète souhaite que les candidats aux prochaines élections provinciales prennent des engagements quant au projet Onimiki.