Un texte de Jean-Michel Leprince, envoyé spécial à Cuba

À 58 ans, cet ingénieur en électronique de formation qui aimerait la musique rock, et les Beatles en particulier, est souvent apparu plus en phase avec son époque que Fidel et Raul Castro. Son accession au pouvoir souligne en outre que les militaires tirent leur révérence au plus haut sommet de l'État.

Quand il n'était encore qu'un jeune chef du Parti communiste (PC) en province, à Villa Clara et à Holguin, Miguel Diaz-Canel s’est distingué par son efficacité de dirigeant. Il s'est notamment opposé à l'orthodoxie du PC en soutenant un centre culturel favorable à la communauté LGBT.

Sur le plan national, M. Diaz-Canel, qui arrive souvent à ses réunions muni d'une tablette, a appelé à une couverture plus critique des événements par les médias d'État et a dit souhaiter un accès plus large à Internet. Ce défi s'annonce difficile à relever, car l’île part de loin : la société cubaine est une des moins connectées au monde.

Des Cubains se connectent à Internet à partir d'un point d'accès installé dans un parc de La Havane. Photo : Reuters/Ivan Alvarado

C’est un homme réfléchi, préparé et organisé, chez qui j’ai vu une capacité d’écoute et d’échange, ce qui est extraordinairement important. Il a montré un style de travail à Villa Clara, à Holguin, qui est nécessaire pour faire avancer le pays. [Il] a toutes les capacités qu’il faut pour réussir. Seulement, tout ne dépendra pas uniquement de lui. Il aura besoin d’aide. Esteban Morales, économiste et chercheur

Si ses véritables opinions politiques restent fondamentalement une énigme, Miguel Diaz-Canel a toutes les apparences d'un candidat de consensus. Il a su gagner la confiance de Raul Castro en gravissant les échelons depuis plus de trois décennies et en restant fidèle à la ligne du parti.

L’été dernier, devant un auditoire du PC, il a menacé de fermer des sites Internet associés à l'opposition modérée, comme OnCubas, Cubas Posible, Cuba Emprende, en parlant ouvertement de censure. Rien de tel ne s'est finalement produit.

« C’était une posture » pour se gagner les purs et durs du parti, croit l’ancien diplomate Carlos Alzugaray. D’autres croient à une manipulation de l’opposition.

Miguel Diaz-Canel, alors vice-résident cubain, s'adresse Raul Castro. Photo : Reuters/Fournie par un tiers

Rajeunissement partiel au Conseil d'État

Celui qui remplacera Miguel Diaz-Canel comme premier vice-président, devenant ainsi le numéro deux du pouvoir, est le syndicaliste Salvador Valdes Mesa. À 72 ans, il devient le premier Afro-Cubain à occuper un poste aussi élevé.

Au sein du Conseil d'État, l'organe exécutif suprême, 13 nouveaux membres feront leur entrée, alors que 18 autres restent en poste.

Deux militaires - Ramon Machado Ventura, 87 ans, et Alvaro Lopez Miera, 76 ans, quittent leurs fonctions, mais Guillermo Garcia, 90 ans, et Leopoldo Cionta Frias, 76 ans, laissent leur place.

Ces nominations au Conseil d'État ont été ratifiées par un vote secret des 604 députés, dont on connaîtra le résultat jeudi matin, jour de l'anniversaire de la victoire de Playa Giron (la baie des Cochons). Le résultat ne fait aucun doute.

Malgré un rajeunissement certain, les anciens garderont donc un œil sur la nouvelle génération. Sans compter que Raul Castro demeure député et chef du Parti communiste.