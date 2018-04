L'ex-attaquant, qui a abandonné ses études secondaires alors qu'il jouait dans la LHJMQ, a accepté de relever le défi de terminer ses études secondaires avec la nouvelle application ChallengeU. « Je suis en train de terminer mon cinquième secondaire. Ce qu'il me reste à faire, c'est le plus dur cours, le français. J'avais déjà mes maths 436 alors je n'ai pas eu à faire celles de 5 pour avoir mon diplôme », a-t-il dit au micro de Par ici l'info.

L'application ChallengeU a comme particularité d'offrir aux adultes de terminer leurs cours sans avoir à mettre les pieds dans une salle de classe. Des enseignants sont disponibles pour répondre aux questions des étudiants et des vidéos de démonstration sont mises à leur disposition.

Pour lui, il ne fait aucun doute que ChallengeU était le moyen idéal pour enfin mettre la main sur ce diplôme. « Je suis retourné sur les bancs d'école, mais à la maison. Le programme ChallengeU se fait à notre rythme et à la maison. On peut le faire sur un téléphone, sur une tablette ou un ordinateur. C'est incroyable comment l'accès à facile pour tous. L'encadrement qu'on a sur cette plateforme est incroyable! »

Les jeunes qui ne veulent pas retourner à l'école, c'est parce que, souvent, ils ne veulent pas rester assis de 8 à 4 heures à l'école. C'était mon cas. J'avais besoin de bouger. Je capotais. Je n'étais pas bien. Steve Bégin, porte-parole de ChallengeU

Même si l'accès à la plateforme est simple, reste que les exercices et travaux demandés ne sont pas faciles. « Tu n'as pas de passe-droit parce que tu suis ton cours à la maison. Le diplôme est l'équivalent. On doit aussi passer les examens en classe où on est surveillé par un professeur. »

L'inscription à cette plateforme est gratuite pour tous.

Steve Bégin sera accompagné d'Adamo, le gagnant d'OD Bali lors de cette rencontre d'information. Les décrocheurs sont attendus dès 19 h à l'hôtel Delta.