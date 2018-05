Une chronique de Julie Tremblay

« Le polatouche est un animal très discret, qui se montre très peu », affirme Marie-Christine Bernard. « Il est très peureux, à la frontière entre deux mondes, un peu comme mes personnages, qui sont en quête d'identité », poursuit-elle.

Dans Polatouches, Stéphanie, le personnage principal, est elle aussi « entre deux mondes ». Bien qu'elle soit la conjointe de Josée depuis très longtemps, elle refuse de révéler son homosexualité publiquement.

Exaspérée par la situation, Josée lui demande pendant une dispute : « Tu m'aimes jusqu'où exactement, Stéphanie? » Son amoureuse est alors sommée d'avouer son orientation sexuelle au grand jour, ou de partir.

Du drame psychologique au fantastique noir

Si la prémisse du roman n'a rien de neuf et nous fait plonger dans un drame psychologique assez classique, l'intrigue se transforme lorsqu'on découvre d'étranges morsures sur le corps d'une adolescente autochtone et qu'on réalise que les voisins du chalet – où s'est réfugiée Stéphanie après sa dispute – sont peu recommandables.

« Polatouches » est le cinquième roman de Marie-Christine Bernard. Photo : Courtoisie Groupe Librex

« J'ai de vrais voisins dont les chiens japaient continuellement, ils étaient toujours tout seuls dehors. [...] C'étaient des chiens qui étaient laissés à eux-mêmes, ils étaient fous d'ennui et à un moment donné -ça vient comme ça les idées- j'ai dit à mon chum : imagine si les chiens étaient domptés à japper pour couvrir les cris d'une victime! », raconte Marie-Christine Bernard qui, depuis le début, savait que les voisins de Stéphanie allaient être peu recommandables, mais ne s'attendait pas nécessairement à la tournure qu'a pris son roman.

C'est en faisant glisser l'histoire de Stéphanie vers celle des voisins et de la jeune autochtone que l'auteure nous fait passer d'un roman qui raconte une peine d'amour à un thriller. Plusieurs personnes disparaissent, tandis que le Windigo, un monstre dévoreur d'humains issus des légendes autochtones, lui aussi « à la frontière entre deux mondes », apparaît en filigrane.

[L]es chiens se mirent à japper. Peut-être à cause de l'air saturé d'humidité, peut-être aussi à cause des innombrables glaçons qui pendaient des arbres comme autant de percussions, on aurait dit qu'ils n'étaient plus deux, ces chiens, mais dix, vingt. Une meute de fauves aux ventres dévorés par la faim. Extrait de « Polatouches »

Confrontée à la peur de perdre sa conjointe, et même sa vie, Stéphanie devra finalement choisir son camp. Elle réalisera cependant que même du moment où on avoue au grand jour qui l'on est, cela ne marque pas « automatiquement l'avènement d'un bonheur lisse et sans nuages ».