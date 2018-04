« Le système de justice canadien a laissé tomber Colten, notre communauté et les peuples autochtones d’une façon qui entravent les droits de l’homme », a déclaré Jade Tootoosis au Forum permanent des Nations unies pour les questions autochtones. Il s’agit selon elle d’une violation des droits issus des traités.

Nous méritons un meilleur sort. Il en va de même pour Colten. Jade Tootoosis, cousine de Colten Boushie

Exposer l’histoire de Colten Boushie

Colten Boushie était membre de la Première Nation crie de Red Pheasant. L'homme de 22 ans a été abattu dans la ferme du Saskatchewanais Gerald Stanley près de Biggar, le 9 août 2016, après que lui et ses amis se sont déplacés en voiture sur la propriété du fermier.

Lors du procès de Gerald Stanley, qui a été accusé de meurtre au second degré de Colten Boushie, le jury a entendu que le fermier et sa famille croyaient que Colten et ses amis venaient pour voler des biens sur leur propriété. Le jury a aussi entendu que Gerald Stanley craignait pour sa famille.

Une vue aérienne de la ferme de Gerald Stanley. Photo : GRC

Gerald Stanley a été acquitté de toute accusation entourant la mort de Colten Boushie. La Couronne a décidé de ne pas en appeler du verdict du jury.

« L’acquittement a été célébré par la majorité des colonisateurs (« settlers » en anglais) qui ont cette notion que les biens matériels valent plus que la vie des Autochtones, » a dit Jade Tootoosis, employant un terme que plusieurs Autochtones choisissent pour désigner les non-Autochtones qui sont venus occuper les terres autochtones au Canada.

L’injustice systémique, l’acquittement et la décision de ne pas faire appel démontrent que la justice n’est pas égale pour les peuples autochtones au Canada. Jade Tootoosis, cousine de Colten Boushie

Elle a affirmé que Colten Boushie et sa famille demeurent « mal représentés » sur les réseaux sociaux, où la haine raciale est publiquement exprimée.

« Colten n’était pas un voleur. Il était un jeune homme gentil et généreux, » a-t-elle dit au Forum.

Jade Tootoosis a demandé aux Nations unies d’envoyer un rapporteur spécial pour analyser le racisme systémique contre les Autochtones dans les systèmes juridiques et judiciaires au Canada. Elle voudrait que son rapport fournisse des recommandations pour protéger les familles autochtones qui ont affaire au système.

Elle croit que cela incitera le gouvernement canadien à écouter les demandes de sa famille de convoquer une commission royale pour éradiquer le racisme dans le système de justice. Selon elle, seule une telle commission d’enquête serait en mesure de rendre compte de ce qu’elle appelle « l'erreur judiciaire » entourant la mort de son cousin.

Les droits autochtones à l’international

Jade Tootoosis a prononcé son allocution dans le cadre de la séance annuelle du Forum permanent des Nations unies pour les questions autochtones, qui dure deux semaines. Elle et sa mère se sont dites honorées d’avoir pu s’exprimer devant les Nations unies.

Nous aimerions que le système de justice change et nous aimerions avoir une chance égale d’être entendues et que nos droits soient pris en compte. Debbie Baptise, mère de Colten Boushie

Jade Tootoosis a raconté que plusieurs membres du Forum étaient au courant de l’histoire de Colten Boushie et exprimaient tout leur soutien à sa famille. Des Autochtones du monde entier ont également partagé leurs histoires et leurs problèmes avec leurs systèmes de justice, a-t-elle dit.