La tour de 20 mètres située au 141 rue Messager à Saint-Boniface doit fermer dimanche et Ray Hope a voulu faire quelque chose de particulier pour marquer la fin de la saison. Sa femme lui a suggéré d'escalader la tour avec un chandail des Jets pour encourager l'équipe.

« Je me suis dit, pourquoi ne pas carrément porter tout mon équipement et grimper comme ça, avec mes patins », explique le Winnipégois de 53 ans.

Cela a impliqué une ascension sans les traditionnels crampons que les grimpeurs utilisent habituellement pour grimper la tour en toute sécurité.

« C'était bien plus difficile. Je ne savais pas à quoi m'attendre, car les patins évidemment ont tendance à glisser sur la glace alors que nos crampons sont justement là pour éviter cela, observe le passionné d'escalade. J'ai dû m'aider beaucoup plus avec mes mains qu'avec mes pieds. Or nous enseignons justement de mettre tout notre poids sur nos pieds. J'ai donc dû faire le contraire de ce que nous enseignons [...] C'était très difficile, mais amusant. »

Ray Hope dit finalement avoir trouvé son rythme malgré son lourd équipement handicapant. L'homme qui grimpe depuis trois ans dit tout de même qu'il ne le recommanderait pas une telle aventure aux débutants.

Le grimpeur manitobain se rend chaque année à Sandstone au Minnesota, au nord de Minneapolis, pour y grimper une falaise.

Il espère avoir mis au défi ses homologues du Minnesota de grimper mercredi la falaise pour encourager le Wild.

« Nous leur avons lancé un défi. Je ne sais pas s'ils auront assez de temps et je ne sais pas s'ils ont assez de glace, mais juste pour le plaisir de s'amuser, nous espérons qu'ils auront l'occasion de faire quelque chose de similaire ».

Il espère également que son ascension inspirera les Jets dans leur progression à travers les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

« La chose que j'ai apprise de l'escalade et de l'escalade sur glace, c'est que la seule façon de grimper au sommet est de vraiment pousser, même quand c'est difficile et que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Alors même si nous avons fait un bon parcours jusqu'ici, il y aura encore des moments difficiles et je sais qu'il faudra alors pousser plus fort. Et ils sont capables », estime Ray Hope.