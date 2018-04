Le comité des jeunes et les militants et militantes de la FTQ ainsi que les travailleurs et travailleuses d'ABI prendront part à la manifestation.

Un autobus des syndiqués en lock-out quittera Trois-Rivières à 8 h 30.

Les 1030 travailleurs et travailleuses d'ABI, syndiqués avec le Syndicat des Métallos, ont été mis en lock-out le 11 janvier dernier.

Front commun des maires

Les maires des Bécancour, Trois-Rivières et Nicolet ont fait front commun, mercredi, pour réclamer une intervention politique dans le conflit de travail.

Ils souhaitent une nouvelle intervention de la ministre responsable du Travail, Dominique Vien, dans le conflit. En février dernier, elle avait convaincu les deux parties de retourner à la table de négociation. La rencontre n’avait cependant duré que 20 minutes.

ABI a mis ses 1030 employés en lock-out le 11 janvier dernier. Le conflit a des conséquences économiques importantes sur la région.

L’Aluminerie de Bécancour est détenue à 75 % par Alcoa Canada et à 25 % par Rio Tinto.