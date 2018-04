Avec les informations de Tanya Neveu

Plusieurs ont témoigné de l'importance des activités aquatiques pour leur santé et pour l'attraction d'une nouvelle population.

Une pétition de 341 noms a été remise aux élus. Marie-Claire Lemieux est l'initiatrice de cette pétition.

« Ce n'est pas juste un enjeu de la municipalité de Ville-Marie. Je pense que tous les gens de la MRC de Témiscamingue doivent se mobiliser. On a une région avec beaucoup de lacs, c'est important que nos enfants sachent nager. Il y a aussi la sécurité aquatique. On a aussi des personnes âgées, pour qui aller faire de l'aquaforme, ça leur fait du bien », fait valoir Marie-Claire Lemieux.

La MRC a affirmé qu'elle prendrait le leadership dans le dossier.

Elle doit documenter, avec des partenaires, les solutions et avenues possibles en lien avec la construction d'une nouvelle piscine au centre du Témiscamingue.

« On a bien dit qu'on prenait le leadership pour bâtir le dossier et le faire cheminer. On n'a pas dit qu'on ferait une piscine, souligne la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc. On va regarder toutes les options. Ce soir, c'est ce que les maires ont demandé : "Quelles sont les options qu'on peut avoir pour avoir une piscine sur le territoire?" C'est les maisons d'enseignement, la commission scolaire, le CISSS-AT, c'est les municipalités. Quelles sont les options qu'on a? »

La piscine de Ville-Marie fermera définitivement le 30 juin 2019.