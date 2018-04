Les autorités affirment qu’il faudra attendre 24 à 36 heures pour rétablir complètement la situation.

Sur son compte Twitter, le gouverneur Ricardo Rossell a suggéré à Porto Rico Electric Power Authority – le seul fournisseur d'électricité de l'île – d’annuler son contrat avec un sous-traitant qui a causé la panne de courant sur presque la totalité de l'île.

Selon Justo Gonzalez, le directeur exécutif de Porto Rico Electric Power Authority, une excavatrice exploitée par le sous-traitant Cobra Acquisitions aurait causé la panne sur une importante ligne électrique entre Salinas et Guayama dans le sud-est de l’île.

Pour l'heure, les hôpitaux fonctionnent grâce aux générateurs de secours, notamment dans le plus grand hôpital public de l'île et à l’aéroport international, où on n’a fait état d’aucune annulation ou retard.

Même la compagnie d'électricité a déclaré que son propre centre de service à la clientèle n’était pas fonctionnel.

Vers 20 h heure locale, seuls 334 000 clients avaient retrouvé l’électricité.

Cet incident survient alors qu'une autre panne importante avait privé de courant 870 000 clients, la semaine dernière, après la chute d’un arbre sur une ligne électrique.

Plusieurs grandes pannes de courant ont frappé Porto Rico ces derniers mois. La panne totale de mercredi était toutefois une première depuis le passage de l’ouragan Maria, le 20 septembre dernier. Photo : Reuters/Alvin Baez

40 000 personnes sans courant depuis septembre

« C’est trop à encaisser », a lancé Luis Oscar Riviera, expliquant que sa maison venait de ravoir l’électricité, il y a un peu moins de deux mois.

C’est comme revivre l’ouragan Maria encore et encore. Luis Oscar Riviera

À l'approche du mois de juin, Luis Oscar Riviera redoute l’arrivée de la saison des ouragans alors que le réseau électrique sur l’île est déficient depuis septembre.

« S’il y a une tempête, aussi petite soit-elle, la situation risque de s’aggraver », s’inquiète-t-il.



Avant la panne de mercredi, 40 000 des 3,3 millions d’habitants de Porto Rico étaient toujours sans électricité depuis le passage de l’ouragan Maria.

La plus grande partie de l'île avait retrouvé son électricité au fur et à mesure que la compagnie reconstruisait son réseau électrique, qui avait été décimé.

Depuis septembre, des dizaines de milliers de Portoricains ont fait le choix de quitter l’île pour s’installer aux États-Unis, en particulier à New York et en Floride.

La semaine dernière, des fonctionnaires fédéraux ont indiqué au Congrès américain qu’ils prévoyaient mettre sur pied un plan d’ici juin afin de renforcer et de stabiliser le réseau électrique, dont près de 75 % a été endommagé par les forts vents et les inondations.

Le service du génie de l’armée américaine (U.S. Army Corps of Engineers) espère que le courant sur la totalité de l’île de Porto Rico sera rétabli d’ici mai.