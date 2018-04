Un texte de François Joly

Durant l’année fiscale 2016-2017, le conseil, qui subventionne des artistes à travers tout le pays, a versé 11 millions de dollars aux organismes culturels et aux artistes albertains. C’est 31 % de plus qu’en 2015-2016.

Ce montant ne représente pourtant que 5,4 % de toutes les subventions versées à l’échelle du pays alors que plus de 11 % des Canadiens résident en Alberta. La Colombie-Britannique en a quant à elle perçu 16 %.

Selon le directeur du conseil, Simon Breault, les artistes albertains soumettent moins de demandes de subvention que ceux des autres provinces. « Le taux de succès est le même que dans les autres provinces, mais il y a beaucoup moins de demandes qui viennent de l’Alberta », précise-t-il.

L’an dernier, 445 artistes et organismes albertains ont fait des demandes de subventions au conseil. Un peu plus de la moitié d’entre eux ont reçu de l’argent du gouvernement fédéral.

De l’argent sur la table

Dans son premier budget, le gouvernement de Justin Trudeau avait annoncé un investissement de 550 millions de dollars dans le Conseil des arts. Seulement 20 % de ces fonds ont pour l’instant été alloués par le conseil.

Simon Breault invite donc ceux-ci à proposer davantage de projets. Le conseil souhaite allouer 25 % de ses subventions à de nouveaux artistes n’ayant jamais reçu d’argent de l’organisme.

L’Alberta incomprise

Lors de l’assemblée, plusieurs artistes ont dénoncé un système qu’ils accusent d’être déconnecté des réalités de l’Ouest. « Il y a du travail à faire pour faire comprendre au Conseil des arts c’est quoi notre réalité », lance le chanteur et membre du choeur Pro Coro, Casey Edmunds.

Il pense que les organismes provinciaux devraient tenter d’influencer leurs partenaires fédéraux en leur faisant mieux connaître la réalité des artistes albertains.

Le choriste Casey Edmunds (à gauche) et l'artiste multidisciplinaire Josée Thibeault (au centre) Photo : Radio-Canada/François Joly

L’auteure, metteure en scène et comédienne Josée Thibeault croit que ce sentiment est partagé par les francophones et les anglophones. « Je me disais qu’il y a un genre de préjugé envers les arts qui proviennent de l’Alberta, et là les anglophones l’ont mentionné, alors ça a confirmé ce que je percevais », explique-t-elle.

Des besoins pour les francophones

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta rappelle de son côté que l’aide des gouvernements est importante pour les artistes en situation minoritaire.

Son président, Raphaël Freynet, aimerait également voir davantage d’argent consacré à aider les artistes à exporter leur art ailleurs au Canada et dans d’autres pays.