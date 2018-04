Un texte de Louis Blouin, correspondant parlementaire à Ottawa

Mercredi, à la veille de l'ouverture du congrès libéral à Halifax, la ministre Ginette Petitpas Taylor a fermé la porte. « Le premier ministre a été très clair que nous n'avons pas l'intention de procéder dans cette direction », a-t-elle tranché.

Un commentaire qui risque de décevoir des militants libéraux qui espèrent voir la décriminalisation de toutes les drogues figurer au programme de leur parti.

La députée libérale Alexandra Mendès suggère de s'inspirer de son pays d'origine, le Portugal. « Le fait de décriminaliser et de regarder la toxicomanie comme un problème de santé plutôt qu'un problème de justice pourrait nous donner des pistes de solutions à long terme », fait-elle valoir.

« Il est résolu que le gouvernement du Canada traite l'abus de drogues comme un problème de santé, développe des services de désintoxication et de réduction des méfaits, et requalifie la possession et la consommation de faibles quantités de drogues en infractions administratives. »

- Extrait d'une résolution qui sera débattue au congrès du PLC à Halifax.