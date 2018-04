« Tous deux ont consacré leur vie au service à autrui et encouragé leurs concitoyens à en faire autant », a déclaré le maire Watson par voie de communiqué.

David Johnston a été gouverneur général de 2010 à 2017. C'est Julie Payette qui lui a succédé, devenant la 29e gouverneure générale du Canada.

Leurs apports dans les domaines du bénévolat, de la défense des droits, de la philanthropie et du leadership ont profondément marqué Ottawa et en ont fait une ville meilleure. Jim Watson, maire d'Ottawa

Avant sa désignation, M. Johnston, originaire de Sudbury, en Ontario, a été avocat et administrateur universitaire. Il a été doyen à l'Université de Western Ontario, recteur et vice-chancelier à l'Université McGill et président de l'Université de Waterloo.

Sharon Johnston a pour sa part étudié en ergothérapie et en psychiatrie. Elle s'est également beaucoup investie dans les causes touchant les jeunes.

Elle est l'auteure du livre historique Matrons and Madams et a été nommée capitaine de vaisseau honoraire du Commandement du personnel militaire des Forces armées canadiennes.