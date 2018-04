Le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de 337 millions de dollars a été propulsé dans l'espace par une fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX vers 18 h 51 depuis le cap Canaveral, en Floride.

Le lancement qui devait avoir lieu lundi a été annulé deux heures avant le moment prévu du décollage.

L’engin de la taille d'une machine à laver aura pour mission de balayer les étoiles les plus proches de la Terre et les plus brillantes à la recherche d'exoplanètes dans leur orbite.

TESS utilise la méthode des transits, qui détecte les planètes quand elles passent devant leur étoile et estompent momentanément leur lumière. Photo : The Associated Press

TESS utilise la méthode dite des transits, qui détecte les planètes quand elles passent devant leur étoile et estompent momentanément leur lumière. Il s’agit du même procédé que Kepler, premier télescope du genre lancé en 2009 par la NASA. La mission avait permis de découvrir 2300 exoplanètes confirmées par d'autres télescopes.

TESS pourrait découvrir 20 000 exoplanètes, dont une cinquantaine de la taille de la Terre et près de 500 qui seraient deux fois plus grandes que notre planète, estime la NASA.

Il est également prévu que ces découvertes soient étudiées par des télescopes terrestres et spatiaux, qui chercheront des signes d'habitabilité comme un terrain rocheux, une taille comparable à celle de la Terre et une distance de leur soleil - pas trop proche, pas trop loin - rendant possible une température permettant l'existence d'eau liquide.