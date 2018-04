Un texte de Thomas Deshaies

Des membres de la communauté ont réclamé un retour du programme Wigobisan, qui avait été aboli, faute de financement gouvernemental. Ce programme avait été créé par les autochtones et pour les autochtones.

Cela m'a mis en colère, parce qu'on a laissé tomber beaucoup de monde. Lucien Wabanonik

Le conseiller du conseil de bande la nation Anichinabé de Lac-Simon, Lucien Wabanonik, réclame le retour du programme Wigobisan sous une nouvelle mouture. Une demande émanant également de la chef de la communauté, Adrienne Jérôme.

La chef de la communauté de Lac-Simon, Adrienne Jérôme Photo : Radio-Canada

Ce programme d'aide qui avait été créé au début des années 2000, à la suite du signalement de près de 120 jeunes victimes d'abus sexuels, était plus que bénéfique, selon des leaders de la communauté.

« Wigobisan, c'était notre bouée de sauvetage, mais il y a quelqu'un de "bienpensant" à Ottawa qui a dit : « c'est guéri, ils sont corrects, on part », a vivement décrié M. Wabanonik.



Conséquences désastreuses



Les conséquences de son arrêt ont été désastreuses, selon la psychologue attachée au projet, Judith Morency. « Impacts à tous les niveaux : au niveau des personnes laissées sans service, a-t-elle expliqué. Mais aussi au niveau des partenaires qui se sont retrouvés avec 80 enfants, qui avaient recours aux services au moment de la fermeture. »

Judith Morency Photo : Radio-Canada

Il y a eu plusieurs filles qui se sont suicidées, dont deux de la même famille, qui faisaient partie du programme. Adrienne Jérôme

La chef Adrienne Jérôme déplore que les savoirs autochtones ne soient pas reconnus. « Ça prenait toujours un scientifique pour prouver que ça va être un projet qui va marcher », a-t-elle déploré.



Une critique qui est partagée par Judith Morency. « Trouve cela très pénible quand j'entends des entités gouvernementales qui se posent des questions sur quoi faire autour des agressions sexuelles, comme s'il n'y avait jamais rien eu de valable [auparavant], a-t-elle affirmé. Il y a une absence de mémoire des institutions des deux paliers gouvernementaux qui est assez déconcertante. »

Souligner les bons coups du programme



Le mode de financement gouvernemental, qualifié d'électoraliste, ne permet pas d'assurer la pérennité des projets, ont également déploré les témoins.

On a besoin d'être accompagné, pas besoin d’un sauveur. On a de réels partenaires qui sont à l'écoute. Adrienne Jérôme

Ils ont aussi voulu rappeler l'importance de la perspective communautaire dans le processus de guérison, plutôt que des interventions individuelles. Selon eux, Wigobisan a prouvé qu'il était possible d'établir des partenariats gagnants à l'échelle régionale et locale.



Le témoignage a duré toute la matinée et la psychologue Judith Morency sera de retour jeudi à la commission.