Un texte d'Eva Uguen-Csenge

Née en 1922 dans le village de St Vincent en Alberta, cela fait plus de sept décennies que la grand-mère donne du sang de façon régulière.

« C’est moi qui suis chanceuse d’être ici pour donner, s’exclame Mme Janyk, j’espère que d’autres gens vont donner. »

La grand-mère, surnommée « Granny Bea », ne se souvient pas de son premier don, mais est devenue militante pour la cause des dons sanguins en 1947 après l’accident de scierie à Honeymoon Bay en Colombie-Britannique qui a gravement blessé son mari. Bill Janyk a contracté la jaunisse lors d’une transfusion sanguine et a presque perdu la vie.

Depuis les années 1940s, Beatrice Janyk s’est donc rendu dans les collectes de sang pour donner autant que possible, soit tous les 56 jours selon les exigences de la Société canadienne du sang.

Ses enfants et petits-enfants ont l'habitude de l'accompagner à la collecte et étaient avec elle mercredi. « C’est une routine depuis tellement longtemps qu’une journée comme aujourd’hui ne semble pas hors de l’ordinaire », affirme son fils, Barry Janyk.

Entourée de sa famille, Béatrice Janyk s’apprête à donner du sang encore une fois #icicb pic.twitter.com/wEuInpm0x7 — Eva Uguen-Csenge (@evacsenge) April 18, 2018

En raison d'une restriction d'âge de la Croix rouge canadienne, à partir de l’âge de 70 ans Beatrice Janyk a dû se déplacer aux États-Unis où elle a donné environ 170 fois.

La Société canadienne du sang a révisé la restriction en 2005 et depuis Mme Janyk a donné plus de 30 fois au Canada.

Marcelo Dominguez, porte-parole de la société, dit que le dévouement de Granny Bea démontre l’importance des petites communautés. « Il y a des gens dans ces communautés qui ne nous passent jamais par l’esprit, dit-il, des gens qui donnent du sang et sauvent régulièrement la vie de patients dans les hôpitaux. »

Beatrice Janyk, âgée de 95, se régale de gâteau après avoir donné du sang et été honorée comme la plus vielle donneuse de sang au Canada. Photo : Radio-Canada/Eva Uguen-Csenge

Selon Mme Janyk, la recette de sa bonne santé est dans sa routine de tous les jours et son attitude positive face à la vie. « Je me couche à 18 h et je me lève à 6 h », dit-elle. À part sept vitamines tous les soirs, elle ne prend pas de médicaments.

Elle aura 96 ans au mois d'août et espère pouvoir continuer à donner son sang jusqu'à ses 100 ans.