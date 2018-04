Au prochain pow-wow de Pikogan, il sera possible d'observer des artefacts datant de 200 à 300 ans. Ces artefacts qu'on appelle des « cônes clinquants » ou des « clochettes », témoignent des traditions dansantes des Anichinabés près de la rivière Duparquet et du lac Abitibi. Ils seront exposés à Pikogan par l'organisme d'archéologie Archéo-08, les 9 et 10 juin prochains.