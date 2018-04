Un texte d’Angie Landry

« Miss Coyote » déambulait à travers les rues du quartier Noranda-Ouest avec une démarche qui lui était propre : on la reconnaissait comme étant « le coyote à trois pattes », puisque sa patte meurtrie l’empêchait de marcher normalement.

Si elle était présente dans un quartier résidentiel, c’est notamment en raison de sa blessure.



Elle avait besoin de se rapprocher de la ville, surtout en hiver, en constante recherche de nourriture. En entrevue le 28 octobre 2016, le biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Jean Lapointe, avait toutefois mentionné avoir observé l’animal et constaté qu’il ne représentait pas un danger pour les résidents du secteur.

L’animal représentait beaucoup pour les uns, en inquiétait d’autres de par sa nature sauvage.



Elle était très importante aux yeux de Mark Lagace, qui, avec son chien Rocky, marchait quotidiennement avec les deux canidés.

« Miss Coyote » était très familière avec le chien de Mark Lagace, Rocky. Photo : Gracieuseté : Mark Lagace

Désormais habitué aux humains, le coyote avait pris pour famille certains habitants de Noranda-Ouest.



Une blessure de trop



Attaché au « coyote à trois pattes » depuis longtemps, c’est Marc Lagace qui a signalé à la Protection de la Faune le besoin de venir chercher la bête dans la dernière semaine.

Une nouvelle patte cassée venait d’hypothéquer les derniers jours de Miss Coyote.



Apportée par les agents de la Faune au Refuge Pageau, à Amos, la bête a été examinée en vue d’être accueillie parmi les autres animaux qui y séjournent et qui y arrivent blessés ou orphelins.



Un animal important pour les résidents



Visiblement attachés à l'animal, des résidents du quartier Noranda-Ouest ont été nombreux à appeler au Refuge dans le but d'offrir une compensation financière pour payer les traitements et la chirurgie de Miss Coyote.

Dans un message adressé aux résidents du secteur, la coordonnatrice aux communications du Refuge, Marie-Frédérique Frigon, a dû annoncer que Miss Coyote présentait trop de blessures et une infection trop importante pour qu’elle reçoive une chirurgie.

Elle avait donc trois pattes sur quatre gravement hypothéquées et deux sur quatre qui la faisaient énormément souffrir. La dentition de Miss Coyote révèle qu’elle est très âgée, en fait, c’est la première fois que nous voyons des dents aussi usées chez un canidé sauvage qui laisse présager d’un âge aussi avancé. Marie-Frédérique Frigon

« Compte tenu de l’immense charge de stress qui lui serait imposé par une chirurgie, les soins de plaies et l’administration de médicaments, le traumatisme subi par sa capture et devant les très faibles chances de rétablissement dans sa condition et à son âge, c’est le cœur gros que je dois vous annoncer que nous avons pris la décision, de concert avec les deux vétérinaires au dossier, d’abréger ses souffrances aujourd’hui… », a expliqué Marie-Frédérique Frigon, du Refuge, sur une groupe Facebook dédié au voisinage du quartier.



La proximité entre animaux sauvages et humains : une bonne idée?



Si l’histoire de Miss Coyote n’a jamais été entachée par de lourdes conséquences, sa présence dans le quartier Noranda-Ouest n’était pas appréciée de tous.

Le coyote dans le boisé du quartier Noranda-Ouest. Photo : Mark Lagace

En février dernier, un débat sur la légitimité de ne pas signaler la présence d’un tel animal à proximité d’un quartier résidentiel avait fait rage sur les réseaux sociaux après que les services du ministère eurent appris que la bête aurait attaqué un chien domestique du voisinage.



Aucun signalement n’avait toutefois été officiellement émis dans le cadre de cet événement, ni depuis l’apparition du coyote dans le quartier.



Malgré l’amour et le temps accordé à la bête blessée et vulnérable depuis des années, Le Refuge Pageau rappelle qu’il existe toutefois des conséquences à entretenir une proximité avec un animal sauvage.

« Le pire, c’est surtout pour l’animal, soutient Marie-Frédérique Frigon. Les conséquences peuvent être néfastes pour l’animal avant tout. À partir du moment où il fait confiance aux humains, c’est là qu’il est en danger, puisqu’il se tient près des routes et devient moins alerte lorsqu’il aperçoit des armes à feu ou des pièges ».