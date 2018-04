C’est l’occasion de visiter le pavillon Alouette, ouvert en 2014, et de discuter le personnel.

« On s’efforce vraiment de couvrir toutes les bases essentielles du fonctionnement d’une communauté, c’est-à-dire l’éducation, l’administration, la santé. Donc dans ces champs-là, on est très présents, souligne le directeur du Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord, Roberto Gauthier. Par exemple, sciences infirmières, administration, travail social, enseignement préscolaire primaire, ce sont des programmes que l’on offre régulièrement. »

L'équipe d'accueil de la journée portes ouvertes du 18 avril 2018 au Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord affilié à l’Université du Québec à Chicoutimi . Photo : Radio-Canada/François Robert

Les programmes sont offerts par cohortes et ce ne sont pas tous les programmes qui ont une cohorte qui démarre chaque année.

Certains cours sont offerts grâce à la visioconférence par des professeurs à Chicoutimi.

Présence des autochtones

Dans certains programmes, les Innus représentent entre 20 et 30 % des étudiants, indique Roberto Gauthier. « Il y a même des programmes comme enseignement préscolaire et primaire où il y a plus d’étudiants innus que de non autochtones dans la cohorte actuelle », précise Roberto Gauthier.

De nombreux services spécialisés sont offerts aux étudiants autochtones, notamment par le biais du Centre Nikanite (ce qui signifie « aller vers l’avenir », en innu) et un partenariat avec l'Institut Tshakapesh.

« [Ils vont] accompagner ces gens-là pour la recherche de logements par exemple, souligne Marie-Claude Labarre, agente de liaison au Centre Nikanite. De l'accompagnement aussi pour commencer les études universitaires, il y en a pour qui c’est la première fois. On les prépare aux études supérieures, on va leur offrir par exemple des cours de français parce que le français est leur langue seconde. »

Marie-Claude Labarre, agente de liaison au Centre Nikanite Photo : Radio-Canada/François Robert

Les cours de français comme l’ensemble des services du Centre Nikanite sont adaptés à la culture autochtone.

Projets futurs

Le Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord pourrait bientôt offrir de nouveaux programmes.

« Nous avons un projet d’année passerelle en génie qui permettrait à des étudiants d’ici de faire un an en génie général et qui permettrait ensuite de poursuivre dans l’un des cinq [baccalauréats] en génie offerts à Chicoutimi », illustre Roberto Gauthier.

Des étudiantes suivent un cours en visioconférence avec une enseignante qui est à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/François Robert

Des activités culturelles ouvertes à la communauté dans un modèle similaire aux fameuses Belles soirées de l’Université de Montréal, qui permettent d’accéder à des conférences par des universitaires sur des sujets d’intérêts, pourraient aussi voir le jour au cours des prochaines années, mentionne Roberto Gauthier.

L’ensemble du Centre d'études universitaires de l'est de la Côte-Nord compte présentement environ 500 étudiants.