Des représentants de la Ville de Saguenay, de Promotion Saguenay, d'Hydro-Québec, de Port Saguenay, de GNL Québec et du ministère des Affaires municipales ont participé à la rencontre. Ils ont discuté des enjeux des infrastructures au port de Grande-Anse, mais aussi de transport, d'environnement et d'acceptabilité sociale.

« On veut s'assurer que tout le monde est conscient que les audiences publiques vont arriver assez rapidement et qu'il faut commencer à y penser tout de suite pour s'assurer que tout le monde est prêt », a indiqué Jean Rainville, président et chef de direction de Métaux Blackrock, au terme de la réunion.

Rencontre avec les citoyens

La minière a également convié quelques dizaines de citoyens habitant à proximité de la zone industrialo-portuaire à participer à une discussion mercredi soir à La Baie. Les dirigeants souhaitent ainsi se préparer aux éventuelles critiques qui pourraient être soulevées lors des audiences publiques.

On se rend compte qu'il y a des enjeux dont on n'est pas conscient, qu'on ignore, alors c'est important de faire ce genre de réunion. Jean Rainville, président et chef de direction de Métaux Blackrock

En attente du feu vert de Québec

Métaux BlackRock a un échéancier serré à respecter pour la construction de sa mine de ferrovanadium à Chibougamau et de son usine de traitement de minerai à Saguenay. La fenêtre de financement du projet par des financiers de New York se limite à 2018.

Même si elle n'a pas encore lancé ses appels d'offres, l'entreprise est en mode construction.

On avance le plus vite possible en attendant. On fait ce qu'on peut en marge de l'obtention des permis, mais en tout cas on est confiant d'être capable de commencer d'ici la fin de 2018. Jean Rainville, président et chef de direction de Métaux Blackrock

Si tout se déroule comme prévu, Québec pourrait donner le feu vert à la minière cet automne.

Des études sont en cours pour déterminer comment le minerai sera acheminé de Chibougamau à La Baie. Les résultats seront connus en juin.