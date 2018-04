Le permis pour réaliser l’enrochement vise à protéger trois habitations, dont une appartient à l’inspectrice de la MRC Bonaventure, critique le président de la ZEC Petite Cascapédia, Pierre-Luc Desjardins.

« Le permis d'enrochement a été directement délivré par la MRC Bonaventure et signé par l'inspectrice en bâtiment et en environnement qui possède elle-même une des trois résidences visées par ces travaux », déplore-t-il

Pas de consultation

« Il n’y a aucune consultation au niveau de la ZEC », déplore M. Desjardins

Les travaux ont été effectués le mois dernier, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'environnement.

Selon Pierre-Luc Desjardins, ces travaux pourraient avoir une incidence sur la truite de mer et les saumons qui remontent cette rivière.

« C'est sûr que c'est la période où il y a eu l'enrochement, c'est une période où les œufs sont très vulnérables. C'est la période d'incubation, très vulnérable aux sédiments ».

« Normalement, ça se fait l'été au mois d'eau où les poissons y ont éclos puis ils sont moins vulnérables », croit-il.

Des vérifications en cours

Le préfet de la MRC Bonaventure, Éric Dubé affirme que des vérifications sont en cours.

On est en train de vérifier, est-ce que ça respecte toutes les normes ? Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure

« On est en train de valider ça. Pour le reste, on est en train de revoir. Est-ce que ça contrevient au protocole de la MRC, ça, je ne peux pas vous répondre parce que justement on est en train de valider ça ».

Éric Dubé, maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure Photo : Radio-Canada/Pierre Cotton

Les gestionnaires de la ZEC Petite Cascapédia ont déposé une plainte au ministère de l'Environnement.

Avec les informations de Pierre Cotton