Un texte de Serge Bouchard

Marcella et Albini Leblanc de Balmoral ont commencé à faire du bénévolat en 1979. Depuis, ils n’ont cessé de s’impliquer dans de nombreuses causes au sein de leur communauté, entre autres, dans les Filles d’Isabelle pour Marcella et les Chevaliers de Colomb pour Albini.

Mais depuis, leur dévouement a largement débordé les limites de leur village. Marcella est impliquée dans tellement de projets bénévoles qu’elle doit utiliser un agenda pour suivre le rythme.

À 6 h 45, mon réveil-matin sonne. Je me lève, je mets de l’eau dans le bain et je fais des sudokus jusqu'à 7 h 30. Je relaxe, ça c'est mon temps. Puis après ça, c'est go. Marcella Leblanc

Marcella Leblanc participe au radiothon de la Fondation des Amis de la santé du Restigouche, sous l'oeil attentif de son époux Albini Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Une cause qui touche

Accompagnée d'Albini, son conjoint depuis 49 ans, Marcella participe tous les jours à de nombreuses activités.

Lors de la journée de notre rencontre, elle a contribué au radiothon de la Fondation des Amis de la santé du Restigouche. Plus tard, elle a joint ses collègues des Filles d’Isabelle pour compléter la préparation d’une salle pour le banquet du 40e anniversaire du mouvement à Balmoral.

Mais une cause touche tout spécialement Marcella Leblanc, soit la campagne de l’Arbre de l’espoir qui permet d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients du Nouveau-Brunswick atteints du cancer.

Elle ramassait déjà de l'argent pour cette cause depuis plusieurs années quand elle a elle-même été frappée par un cancer des ovaires il y a 5 ans.

Les ovaires, souvent ça ne pardonne pas. Moi je dis que j'ai des anges. J'en ai sur la terre là (Albini). Mais j'en ai au ciel aussi. Marcella Leblanc

Une présence discrète

Derrière Marcella, se cache un homme plus discret, mais tout aussi dévoué.

Albini Leblanc n'est jamais très loin quand son conjointe Marcella fait du bénévolat Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Albini Leblanc donne aussi de son temps sans compter. À la blague, il dit que la satisfaction de faire du bien est son salaire, mais un salaire qui ne rapporte pas un sou!

C'est un mode de vie et on aime ça. On ne se force pas. Si on se forçait, on ne le ferait pas. Et puis, nous ne serions pas heureux. Albini Leblanc

À l'âge où il pourrait se la couler douce, le couple n'a pas du tout envie de ralentir. Tant que leur santé le permettra, Marcella et Albini ont l’intention de faire du bénévolat.

La Semaine de l’action bénévole se déroule du 15 au 21 avril.