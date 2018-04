Un texte de Pascal Robidas

L'annonce a été confirmée jeudi par le directeur intérimaire du SPVM, Martin Prud'homme.

La commandante Dandenault avait hérité d'un mandat difficile à la tête du module des communications de la police de Montréal. Selon nos sources, M. Prud'homme exauce ainsi le souhait de la commandante de retourner sur le terrain, au niveau opérationnel, là où elle s'était spécialisée depuis le début de sa carrière.

Elle avait pris la relève de l'inspecteur Ian Lafrenière, en juin 2016.

Ce changement de garde avait causé du remous au sein de l'ancienne administration de Philippe Pichet, étant donné que l'inspecteur Lafrenière était le visage emblématique du SPVM depuis une quinzaine d'années.

Quelques mois plus tard, l'affaire Patrick Lagacé éclaboussait le SPVM après que la direction eut révélé que les métadonnées du cellulaire du chroniqueur avaient été interceptées durant près de six mois, dans le cadre d'une enquête de la Division des affaires internes.

L'affaire avait été rapportée dans plusieurs quotidiens à l'extérieur de Montréal. Même le lanceur d'alerte Edward Snowden, réfugié en Russie, l'avait commentée sur son compte Twitter.

« Êtes-vous journaliste? La police qui vous espionne pour identifier vos sources, ce n'est pas une hypothèse. C'est la réalité d'aujourd'hui », affirmait Edward Snowden en relayant un article de la Montreal Gazette, en octobre 2016. Photo : Radio-Canada

Sur la défensive, le directeur Pichet avait expliqué à l'époque que Patrick Lagacé s'était retrouvé indirectement dans la ligne de mire des enquêteurs du Projet Escouade, une enquête interne qui visait des policiers du SPVM pour une histoire de parjure, d'abus de confiance et d'entrave à la justice.

Le SPVM dans l'une des pires crises de confiance de son histoire

Au moment où le SPVM se défendait publiquement au sujet du respect de la liberté de la presse, deux de ses anciens enquêteurs, Jimmy Cacchione et Joe Di Feo, sonnaient une nouvelle charge contre leur ancien employeur à l'émission J.E. du réseau TVA, en février 2017.

Les deux enquêteurs retraités affirmaient que plusieurs policiers retraités ou encore actifs avaient fait l'objet de fabrications de preuve de la part de la Division des affaires internes, déjà sur la sellette à la suite de l'affaire Lagacé.

Durant les jours qui ont suivi, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, annonçait la création d'une équipe mixte d'enquêteurs menée par la Sûreté du Québec (SQ) qui allait vérifier le fondement de ces allégations. Plus d'un an plus tard, les affaires internes ne sont toujours pas de retour à la police de Montréal.

Une ligne téléphonique anonyme avait permis de mettre au jour une grogne généralisée de policiers du SPVM qui se plaignaient d'injustices dans le cadre de mesures disciplinaires à l'interne. Dans certains cas, ce sont des carrières policières qui ont pris fin à la suite d'enquêtes internes.

Jusqu'à ce jour, quatre hauts gradés de la police de Montréal sont toujours suspendus avec traitement parce qu'ils font l'objet d'allégations criminelles.