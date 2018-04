Un texte de Geneviève Garon

« Sunwing n'a pas à payer pour le comportement grossier, excessif et criminel » de Charalabos Nassios, a déclaré le juge Pierre Dupras, de la Cour du Québec, en lui accordant trois ans pour rembourser 17 453,02 $. Cela couvrira les coûts d'essence et d'atterrissage en plus des heures supplémentaires des employés et les frais d'hôtel des 170 passagers.

Le 6 juillet dernier, le Lavallois était le passager d'un avion qui partait de Montréal pour se rendre à Cuba.

Après avoir consommé de l'alcool, il s'est mis à insulter les agents de bord et à proférer des menaces, alléguant entre autres qu'il était membre d'un « gang russe ». Son comportement était à ce point inquiétant que le personnel a pris la décision de rebrousser chemin. L'avion est revenu à Montréal, escorté par deux chasseurs F-15 de l'armée américaine.

Le 28 septembre dernier, Charalabos Nassios, 40 ans, a plaidé coupable à des accusations de méfait, de voies de fait et de menaces.

« Excessif », selon la défense

« Quand quelqu'un essaie par tous les moyens de remettre sa vie sur les rails, on ne doit pas lui rajouter des obstacles. M. Nassios fait des efforts authentiques et considérables », a déclaré son avocat, Tom Pentefountas, à sa sortie de la salle d'audience.

Il estime que le montant à rembourser est trop élevé, compte tenu de la difficulté de son client à se trouver un emploi avec ses démêlés judiciaires. Charalabos Nassios vit présentement de l'aide sociale, après avoir été analyste de crédit dans une banque.

La poursuite estime au contraire que le remboursement requis reflète les lourdes conséquences de ses gestes. « Le comportement de Monsieur a été tellement agressant envers l'ensemble des passagers et le personnel de l'avion qu'on a décidé de revenir. On entend rarement ça. Ça démontre qu'il y avait quelque chose de particulier à ce moment-là », a soutenu la procureure aux poursuites criminelles et pénales Cynthia Gyenizse.

Pas d'alcool pendant 3 ans

Comme Charalabos Nassios a déjà passé l'équivalent de près de cinq mois et demi derrière les barreaux, le juge Dupras ne lui a pas imposé de peine de détention supplémentaire.

Par contre, il devra respecter une probation de trois ans, sans consommer d'alcool ou de drogue. Selon le magistrat, le Lavallois n'exprime pas encore suffisamment de remords.