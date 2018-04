Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Pour le député indépendant, le naufrage du Joneve, près de Rivière-au-Renard, est la goutte de trop.

« Comment expliquer que la Garde côtière canadienne, avec un navire pourtant basé à proximité au port de Rivière-au-Renard, n’a pas pu secourir l’équipage et le navire en détresse », se questionne M. Lelievre.

Il se demande si la Garde côtière possède les ressources adéquates en Gaspésie pour répondre aux besoins des bateaux gaspésiens.

Le député énumère une liste de plusieurs mesures mises en place par le Ministère qui, selon lui, met en danger la sécurité des pêcheurs, notamment en devançant le début de la pêche aux crabes et en diminuant la période de pêche afin de protéger les baleines noires.

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre Photo : Radio-Canada/william Bastille-Denis

Gaétan Lelievre interpelle le ministre de Pêches et Océans Canada, Dominic Leblanc, ainsi que Diane Lebouthillier, ministre responsable de la Gaspésie à Ottawa, afin de mettre en place des mesures pour protéger les pêcheurs.

Conditions météorologiques défavorables

De son côté, la Garde côtière indique avoir tenté de venir en aide au Joneve et que les conditions météo défavorables sont à l’origine du naufrage, selon Stacy Dufour, responsable régional du centre secondaire de sauvetage maritime de la garde côtière.

« On est bel et bien sorti, on est allé sur les lieux et nous-même, on s’est endommagé en essayant d’assister le Joneve, qui est rendu à terre à ce moment-là. On a talonné à au moins deux reprises ».

« La cause principale, c’est la météo. On parle de vagues de 2,3 ou 4 mètres et de forts vents de nord-ouest d’une quarantaine de nœuds. Les conditions n’étaient pas idéales, c’est évident », ajoute Stacy Dufour.

Le NGCC Cap-d'Espoir. Photo : Radio-Canada

Un bateau de la garde côtière plus gros, par exemple, pour venir en aide au Joneve n’aurait pas nécessairement changé l’issue de l’intervention, selon M. Dufour.

« Je ne crois pas que la grosseur du bateau ait joué un rôle dans l’intervention. On était là, on a fait ce qu’on pouvait. Au moment où on sortait, le câble a cassé et le bateau s’est retrouvé échoué ».

« Les [équipes] pour intervenir étaient-là », conclut-il.