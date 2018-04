Un texte de Louis-Philippe Ouimet

Radio-Canada a appris que la Ville a décidé, mercredi, de retirer son soutien financier au projet et de résilier l'entente conclue avec les ArtsGames. Montréal ne versera pas le montant qui lui restait à donner en services, soit 2,775 millions de dollars.

Selon des employés municipaux, la Ville craint que le projet tel que présenté en 2015 ne puisse pas se réaliser : les organisateurs n’auraient pas obtenu de financement complémentaire assez important et il aurait été difficile de raviver l’intérêt pour cet événement.

Jusqu'à présent, Montréal a donné au total 3,725 millions de dollars (dont 500 000 $ en argent et le reste en services) pour la tenue de ces jeux durant lesquels des danseurs, des musiciens, des écrivains, des artistes visuels et des médias numériques doivent s'affronter dans le cadre de nombreuses compétitions amicales.

Au nombre de ces dépenses, selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, Montréal a versé près de 1,15 million de dollars à Tourisme Montréal pour la promotion des ArtsGames et de la Ville les 11 et 12 août 2016, lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Voyez ci-dessous le spectacle de lancement au Brésil

Le 16 septembre 2015, le maire Denis Coderre, évoquant un « grand jour pour Montréal », annonce en conférence de presse que la Ville accordera 6,5 millions de dollars, dont 500 000 $ en argent et 6 millions en services, pour la tenue des ArtsGames qui doivent réunir près de 400 artistes originaires de 196 pays.

Les organisateurs font part de leur souhait d'attirer 1 milliard de téléspectateurs et d'internautes ainsi que 20 000 visiteurs.

Lorsqu'un journaliste se montre dubitatif quant à la solidité de l'organisation des ArtsGames, le maire se fait rassurant.