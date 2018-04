La manifestation est prévue de 18 h 45 et 19 h 30 au centre d’arts Conexus, où la construction du nouvel édifice est prévue.

Les membres du groupe No Business in the Park, qui organise la manifestation, prévoient distribuer des dépliants d’informations lors de l’événement ainsi que dans un centre commercial du centre-ville jeudi midi.

Les actions menées par le groupe ont comme objectif de faire connaître le projet auprès du grand public, selon l’une des organisatrices de l'événement, Lorraine Weidner. « Plusieurs résidents ne connaissent pas encore ce projet », explique-t-elle.

Le groupe dénonce, à l'intérieur du parc Wascana, la construction du siège social de la caisse Conexus Credit Union, ainsi que de la reconstruction de l’édifice actuel de l'Institut national canadien pour les aveugles (CNIB).

Un groupe de Réginois dénonce le projet de construction d'un nouvel édifice qui hébergera les locaux de la Credit Union, qui éliminera 2,6 acres de terrain du domaine public. Photo : Ville de Regina

Le groupe dénonce la destruction de plusieurs arbres et l’élimination d’aires gazonnées qui appartiennent au domaine public. Il s’inquiète également de l’augmentation du trafic routier dans le parc, ainsi que de la création d’un précédent pour la construction d’autres édifices commerciaux.

« Le projet est vraiment contre l’intérêt du public, opine Mme Weidner. Le parc appartient aux résidents et ils prennent 2,6 acres (approximativement un hectare) de terrain. »

Selon elle, le public n’a pas eu son mot à dire concernant le projet. Elle dit que le public n’a pas réellement été consulté lors des assemblées prévues à cette fin, mais qu’il a plutôt été informé de la réalisation du projet.

Elle demande à la caisse de trouver un autre emplacement pour la construction de l’édifice.

Si l’un des fondateurs du parc savait ce qui est en train de se passer, il se retournerait dans sa tombe. Lorraine Weidner, organisatrice de la manifestation

Plusieurs Réginois s'opposent au projet de construction de l'édifice qui hébergera le siège social de la caisse Conexus Credit Union au sein du parc Wascana, dont l'une des organisatrices du groupe No Business in the Park, Lorraine Weidner. Photo : Radio-Canada/Miriane Demers-Lemay

Des mesures d’atténuation prévues

Richard Murray est président du bureau de la commission de la capitale provinciale, lequel est responsable de la gestion et des opérations du centre Wascana depuis l’an dernier. En entrevue sur les ondes de CBC, il a défendu que toutes les étapes du projet doivent respecter le plan de développement du parc de 2016.

« Chaque arbre coupé devra être remplacé », a-t-il dit. Une mesure qui ne convainc pas Mme Weidner. « Remplacer des arbres d’une cinquantaine d’années est impossible », plaide-t-elle.

M. Murray a ajouté que selon les premiers scénarios des projets de construction, les véhicules des employés devront être stationnés de part et d’autre de la rue Lorne et sur la rue Broad. « Le trafic routier sera donc réduit à cet égard ».

Selon lui, les deux projets ont également proposé la construction de stationnements souterrains, ce qui permettrait « d’éliminer les véhicules hors de la vue ».

« Même s’il y a des stationnements souterrains, il y aura quand même plus de trafic routier », croit quant à elle Mme Weidner.

Le président de Conexus Credit Union, Eric Dillon, assure quant à lui que la coopérative sera très sensible au fait que ses nouveaux locaux seront situés à l’intérieur du parc.

« En tant que coopérative locale, qui doit répondre à la communauté et qui a fait plusieurs bonnes actions dans le passé, nous sommes probablement le meilleur partenaire que la communauté peut avoir pour un projet comme celui-là. »

Un projet en gestation depuis deux ans

La construction du centre Conexus a été approuvée par la Ville de Regina et la province en 2016. Le prochain site devrait occuper plus de 7000 mètres carrés dans le parc Wascana, immédiatement à l’ouest de la salle Darke.

En août 2016, la Ville a octroyé un terrain près du département de l’Université de Regina, laquelle a loué le terrain à l’ouest de la salle Darke à la caisse Credit Union pour que celle-ci construise son siège social à cet endroit. En échange, la Credit Union a promis de donner 8,25 millions de dollars pour le projet de rénovation du campus situé sur l’avenue College.

Le projet est actuellement dans la phase de conception, selon M. Dillon.