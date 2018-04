Un texte de Jean-François Deschênes

Les allers-retours entre Rimouski et Matane représentent des centaines de kilomètres à parcourir chaque semaine.

Reynold Henley, de Saint-Jean-de-Cherbourg, doit se rendre à Rimouski trois fois par semaine depuis deux ans pour subir ses traitements.

Il estime qu'à chaque voyage, il roule 4 heures en plus des 5 heures de traitement. « C’est fatigant parce que je perds beaucoup d’heures de voyagement pour rien. Tandis que si j’étais à Matane, ça me prendrait quoi, une demi-heure de voyage plutôt qu’une heure et trois quarts? C’est ça qui me fatigue le plus. »

Pascal Bérubé rappelle que bien des communautés de la région ont fait la même demande au ministère de la Santé et qu’ils ont eu gain de cause. Il donne en exemple, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé ou les Îles-de-la-Madeleine.

Il estime que faire autant de route, c’est dangereux et difficile pour des gens dans leur condition.

Il y a un impact au plan financier, il y a un impact pour la famille. Il y a des limitations qui sont déjà importantes, si on peut au moins améliorer leurs situations, je trouve que ça serait le bon message à envoyer. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, au centre de gens qui doivent subir des traitements d'hémodialyse, Antonin Fillion et Reynold Henley. À droite, Dany Fortin devra lui aussi subir les traitements bientôt. Photo : Radio-Canada

Un dossier à l'étude

Six patients de la Matanie et de la Matapédia reçoivent des traitements d'hémodialyse précise le directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Il ajoute que le dossier est à l'étude présentement. Il faut évaluer de nombreuses choses, notamment si les patients peuvent recevoir les traitements dans un bureau satellite.

Pour Matane, il y a différentes choses qui sont évaluées Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels, CISSS du Bas-Saint-Laurent

M. Carvalho explique aussi qu’il faut des gens qui ont des conditions stables et qu’un spécialiste soit accessible en cas de problème. « Il faut évaluer le bassin de population accessible et est-ce que cette population-là qui nécessiterait d’être dialysée actuellement présente les critères cliniques? »

Les traitements d'hémodialyse ne sont offerts qu'à Rimouski et Chandler pour l'instant. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole du comité Vigilance santé Matanie, Michel Côté, promet de suivre le dossier de près. « On s’aperçoit aussi que dans le domaine dans la santé, rien n’est jamais simple. Il y a toujours des normes, il y a toujours un paquet de contraintes de tout ordre. Alors, on suit. On ne lâche pas, mais c’est vraiment de longue haleine. »