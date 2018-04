Les camps qui se tiendront au Camp Moose Lake s'adresseront aux jeunes de 8 à 17 ans.

Selon les saisons, les jeunes peuvent prendre part à des activités extérieures comme du ski de fond, de la raquette, mais aussi de la bicyclette. Au total, le site peut accueillir 60 élèves.

« On l'a acheté, car depuis des années nous proposons plusieurs programmes dans le cadre de notre mandat culturel identitaire et nos élèves voyageaient à travers le Manitoba à différent temps de l'année et ce n'était pas évident de trouver une date qui convenait à tout le monde. Et il fallait toujours déplacer notre équipement d'un camp à un autre », Serge Bisson, trésorier de la DSFM.

« Maintenant avec ce camp nous sommes capables d'avoir tous nos camps à un endroit, on est capable d'utiliser les mêmes équipements d'une semaine à l'autre et cela développe une certaine fierté chez les jeunes. C'est le camp de la DSFM. »

Au total, le site du camp Moose Lake peut accueillir 60 élèves. Photo : DSFM

Selon Alain Laberge, directeur général de la DSFM, le camp a déjà accueilli une quinzaine de camps.

D'ici la fin juin, une quinzaine d'autres camps sont prévus.

Le camp Moose Lake est situé au sud-est de Winnipeg.

Les parents qui souhaiteraient inscrire leurs jeunes à ce camp d'été doivent le faire d'ici le 20 juin.