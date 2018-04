« On voulait rendre honneur aux Jets de Winnipeg à notre façon tout en intégrant ce projet musical au Médiathon, parce que tout ça se déroule en même temps, explique Geneviève Murchison, animatrice du Médiathon de Radio-Canada Manitoba. On a donc écrit des paroles sur la fièvre du hockey, qu’on chante sur l'air de la chanson Histoire d'antan de Gérard Jean. »

La prochaine étape du projet : inviter des gens de la communauté francophone à interpréter la chanson et en faire un vidéoclip.

Ça va être bon! Geneviève Murchison

On pourra entendre la chanson au cours du Médiathon, qui sera diffusé jeudi dès 16 h sur les plateformes radio, télé et web d’ICI Manitoba.

Le Médiathon 2018 appuie le 100 NONS et ses efforts pour encourager la production de musique en français au Manitoba. Pendant trois heures, Geneviève Murchison et ses coanimateurs, Denis-Michel Thibeault et Alpha Toshineza, parleront musique et chanson avec leurs invités et des artistes qui ont bénéficié des services du 100 NONS.

D’ici là, et tout au long des séries, les partisans des Jets - et les amateurs de chanson - peuvent entonner eux aussi cet air pour encourager leur équipe... en français.