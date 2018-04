Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

À 23 ans, Solaine Laroche cumule les emplois comme certains collectionnent des chaussures. Elle a eu sept emplois en neuf ans.

« Pour moi, l'argent et un revenu, c'est pas aussi important que mon bien-être », confie-t-elle.

Étudiante en soins infirmiers, elle partage son temps entre ses cours et son emploi de serveuse. Comme bien des jeunes de son âge, elle veut un emploi dynamique qui lui offre de la flexibilité.

« J'aime aussi beaucoup voyager, donc, si je suis à un emploi et ils ne peuvent pas me donner, disons, trois mois de congé ou quelque chose comme ça, je vais juste quitter l'emploi et trouver quelque chose d'autre quand je reviens », explique-t-elle en riant.

Elle n'est pas la seule de sa génération à avoir cette vision.

« Je ne veux pas dire qu'on est égoïstes, mais je pense qu'on pense vraiment à ce qui est mieux pour nous », explique Sophie Dumontier, designer graphique de 23 ans.

La jeune femme constate qu’au-delà de la stabilité, ce que les jeunes de sa génération recherchent avant tout, c’est un certain confort.

Je ne pense pas qu'on est nécessairement une génération qui ne veut pas rester dans une carrière pour 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est plutôt juste qu'on est déterminé à trouver une position qui est idéale pour nous. Sophie Dumontier, 23 ans

Changement de mentalité

« Avant, ils [ les jeunes ] devaient payer de leur propre poche pour leurs études, pour leur loyer, pour leur voiture », souligne pour sa part Janelle Rémillard, 26 ans.

Janelle et Colin Rémillard sont copropriétaires des Jardins St-Léon. Photo : Radio-Canada/Patricia Bitu Tshikudi

« Maintenant on remarque que les parent aident plus du côté financier, alors les jeunes sont moins affamés pour des heures de travail », ajoute-t-elle.

Propriétaire du Jardin St-Léon à Winnipeg, Janelle Rémillard et son frère Colin, 23 ans, ont repris l'entreprise familiale il y a trois ans, avec deux autres jeunes de leur famille.

Les nouveaux propriétaires ont dû revoir leur manière de gérer leur personnel pour leur offrir plus de flexibilité.

« On était moins flexibles avec ça, de partir [en voyage] pendant des semaines et des mois, et avoir un emploi pour le restant de l'été, alors là on est de plus en plus flexibles avec ce genre d'affaire-là », explique Janelle Rémillard.

Changer le modèle de travail

Pour le professeur en ressources humaines à l’Université de Saint-Boniface, Fayçal Zellama, les employeurs et le marché du travail n’auront pas d’autres choix que de s'adapter à la génération du millénaire.

« Les jeunes veulent des emplois soft, à temps partiel, sur appel, parce qu'ils veulent faire autre chose [.....]et on le voit dans leur attitude », constate-t-il.

[.....] ça bouge et il faut qu'on s'adapte, qu'on définisse le modèle de travail. Fayçal Zellama, professeur en ressources humaines, Université de Saint-Boniface

Les milléniaux seraient-ils pour autant moins loyaux envers leurs employeurs?

Pas nécessairement, croit Fayçal Zellama. « Tous ces concepts là [comme celui de la] loyauté que les « GRHistes » [personnes qui travaillent en ressources humaines] ont inventé, c'est pour mesurer la productivités », explique-t-il.

« Ce qu'on cherche, c'est la productivité. Et je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui sont moins productifs », conclut-il.