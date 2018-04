Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Qu’il s’agisse d’épidémies ou d’attaques nucléaires, les simulations informatiques pourraient devenir un outil inestimable pour se préparer à différents types de désastres.

Bien qu’il y ait déjà des protocoles d’urgence en place selon les différents paliers gouvernementaux, il existe toujours un certain degré d’incertitude lorsqu’on fait face aux comportements humains.

Pour aider à déchiffrer l’imprévisible, certains se tournent vers des simulations informatiques, capables de recréer des désastres dans des villes virtuelles pour obtenir des statistiques des différents avatars humains qui y évoluent.

Développer de tels modèles est l’objectif de groupes de recherche de l’Institut de la biocomplexité de l’université Virginia Tech. Ces travaux, rapportés par le magazine Science, montrent la collaboration entre des chercheurs universitaires et le gouvernement américain dans ce qu’on appelle le National Planning Scenario One (NPS1), qui essaie de modéliser ce qui arriverait si une bombe atomique explosait dans la ville de Washington.

Prévoir la progression d’une situation de crise est un travail que des chercheurs font depuis des années. Les épidémiologistes, par exemple, utilisent des équations mathématiques et des statistiques pour anticiper l'avancée d’une épidémie. Leurs calculs s’appliquent de haut en bas, c’est-à-dire qu’on essaie de prévoir ce qui arriverait sur le plan individuel à partir de grandes tendances.

Toutefois, ces tendances tiennent souvent pour acquis que les personnes suivront les indications, en temps de crise, ou réagiront avec un comportement rationnel, ce qui n’est pas toujours le cas. À l’inverse, un système qui part de l’individu pour ensuite dégager des grandes tendances serait plus réaliste, mais beaucoup plus complexe à réaliser. C’est là que la simulation entre en jeu.

Pour reproduire des comportements humains, les chercheurs qui travaillent au NPS1 se sont servis d’études psychologiques mais aussi de mégadonnées provenant de cellulaires ou de médias sociaux recueillies après des désastres pour voir quels comportements surviennent lors de scénarios dramatiques.

Ils ont remarqué que les humains se limitent à quelques grandes tendances : il y a ceux qui fuient, ceux qui cherchent des abris, ceux qui cherchent des proches ou de l’aide, et ceux qui paniquent.

Sachant cela, ils ont modélisé l’ensemble de la ville de Washington et l’ont ensuite peuplée de 730 000 agents, nom donné aux humains simulés, chacun capable de se comporter de façon unique, d’interagir avec les autres ou avec son environnement, et dont le « mode de vie » est ajusté en fonction de données obtenues lors de recensements, par exemple.

Une fois le décor virtuel mis en place, les chercheurs ont ensuite fait exploser une bombe atomique, un peu plus faible que celle d’Hiroshima, à quelques blocs de la Maison-Blanche. À force de répéter le scénario, ils ont pu faire des statistiques pour voir comment les comportements évoluent d’heure en heure.

Dans ce scénario, une bombe nucléaire explose près de la Maison-Blanche, à Washington. Les barres verticales illustrent le nombre de personnes à chaque endroit, et la couleur, leur état. Le rouge représente les blessés et les morts. Photo : Dane Webster/Network Dynamics and Simulation Science Laboratory, Université du Colorado