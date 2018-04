La rencontre des présidents coréens sera la troisième depuis 2000. L’annonce de ce sommet est le fruit du rapprochement inattendu de la Corée du Nord et du Sud à l’occasion des Jeux olympiques de Pyeongchang en février 2018. Le but est d’abaisser la méfiance et l’hostilité des deux pays qui sont techniquement en guerre depuis 1950.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Ici Radio-Canada, 9 octobre 1986

La guerre de Corée éclata en effet en 1950. À l’époque, René Lévesque avait été déployé sur le théâtre d’opérations pour décrire ce qui s’y déroulait. Son reportage a été intégré dans une émission spéciale, Ici Radio-Canada, diffusée le 9 octobre 1986 et qui relate l’historique de l’information à Radio-Canada entre 1936 et 1959.

Un document qui décrit un passé déjà assez lointain mais dont l’actualité est encore, malheureusement, très criante.