Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Selon Pêches et Océans Canada, les glaces sont dégagées dans les Maritimes et les crabiers pourront quitter les quais dès 5 h jeudi matin, à moins de conditions météorologiques défavorables.

Habituellement, les crabiers se rendent en mer à la mi-avril, mais la présence de baleines noires pourrait écourter la période de pêche. C'est d'ailleurs une crainte du représentant des crabiers de la zone 12F, Bruno-Pierre-Bourque.

« C'est ce qu'on a peur, les conséquences, si la pêche commence trop tard, on a peur que les baleines se manifestent, c'est ça notre crainte », indique-t-il.

Cette période de pêche est déjà raccourcie cette année et doit se terminer à la fin du mois de juin, plutôt que le 15 juillet, comme c'est le cas habituellement, à cause des nouvelles mesures mises en place par Pêches et Océans Canada pour protéger les baleines noires.

Une pêche la semaine prochaine?

La situation aurait pu devenir problématique si les bateaux avaient été coincés à quai encore longtemps, indique le pêcheur.

« L'ouverture de la pêche est prévue dans les prochains jours. Si on commence à parler de semaines avant l'ouverture, là il va avoir de la panique. Si on n'est pas partis la semaine prochaine, ça va urger de mettre à l'eau », craint M. Bourque.

La flottille de crabiers acadiens à Shippagan en attente du début de la saison de pêche au crabe des neiges qui devrait débuter en avril dans le golfe du St-Laurent. Photo : Nicolas Steinbach

Depuis plusieurs jours, l'importante présence de glaces dans les Maritimes empêchait les crabiers d'organiser un départ coordonné avec les crabiers madelinots dans la zone 12F, comme l'impose Pêches et Océans Canada.