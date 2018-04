Les quatre hommes de 42 à 60 ans ont été arrêtés mardi dans les régions de Saint-Jude, Montréal, Repentigny et Verchères par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ).

L’opération policière a aussi donné lieu à six perquisitions, soit quatre dans des résidences de Saint-Pie, Verchères, Montréal et Repentigny, et deux dans des véhicules.

Les policiers ont saisi plus de 18,5 kg de cannabis en vrac, plus de 300 plants de cannabis, plus de 165 000 $, trois armes longues, une arme de poing, une quarantaine de comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine et des téléphones cellulaires.

Une série d’incendies criminels survenus en octobre 2016 et en juillet 2017 a été à l’origine de cette enquête. Une ferme porcine avait entre autres été incendiée à Saint-Louis, en Montérégie.