Un texte de Jocelyn Corbeil



L'événement sera souligné en grande pompe avec de nombreuses activités et festivités.



5000 $ en prix seront distribués pour les plus beaux radeaux effectuant la descente dans les rapides.



« On travaille à concevoir, organiser et développer une programmation pour toute la famille et toutes les classes d'âge », explique Benoît-Beaudry Gourd, membre du comité organisateur.



Cette descente est de retour après plus d'une quinzaine d'années d'absence.



C'est le 24 juin 1978 que s'est déroulée la toute première descente de radeaux allégoriques dans les rapides de la rivière Kinojévis à Cléricy. La descente fut présentée lors de la Fête Nationale durant 25 ans.



La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, qui a résidé à Cléricy, se rappelle de l'importance pour la communauté de cette activité.

« Pour moi personnellement, ce n'est que du bonheur. Pour l'avoir vécu dès le début, il y a 40 ans, c'est un événement marquant du temps. De ramener l'événement de façon ponctuelle pour célébrer le 40e, je trouve ça génial », ajoute-t-elle.



La programmation complète est disponible au radeauxclericy.com.