Un texte de Geneviève Lapalme

La consommation de musique est en perpétuelle croissance grâce aux différentes plateformes numériques.

La pression est forte pour les artisans de la musique qui veulent profiter de cette visibilité pour percer de nouveaux marchés ou simplement garder le contact avec leur public.

Les artistes doivent maintenant se forger une identité numérique et développer leur image de marque. « Je sacrifie parfois l’art pour faire de la publicité en raison du manque de temps », explique l’auteure-compositrice-interprète Rayannah.

Il faut qu’on se pose la question : est-ce que c’est ça qu’on veut de nos artistes? Est-ce que c’est plus important que nos artistes fassent des vidéos qu’ils vont mettre en ligne pour nous divertir pendant 30 secondes pour essayer de nous convaincre d’aller voir leur show, ou c’est plus important que ces artistes-là utilisent leur temps à créer quelque chose qui pourrait vraiment nous interpeller? Rayannah, auteure-compositrice-interprète

Une industrie qui se transforme

Le directeur des programmes d'enregistrement sonore de Musique et Film Manitoba, Stephen Carroll, explique que la mise en marché des artisans de la musique n'est pas un phénomène récent. Ce qui change, c'est le temps qu'ils doivent y consacrer.

Des organismes qui offrent des programmes de développement pour les artisans de la musique, comme le 100 NONS et Manitoba Music, ont dû adapter les formations offertes pour répondre aux impératifs de cette nouvelle dynamique de l’industrie de la musique.

« On invite des professionnels en marketing pour venir parler aux artistes et mieux les outiller », explique le coordonnateur du développement de la musique francophone, Joël Couture.

Les artistes émergents sont ceux qui ont le plus à gagner de ces plateformes qui permettent de faire la promotion de leur musique, mais c’est aussi eux qui doivent investir le plus de temps et d’énergie afin d’y parvenir, observe Joël Couture.

La pression est beaucoup plus grande pour les artistes émergents qui doivent souvent gérer tous les aspects de leur carrière et rejoindre de nouveaux publics, explique-t-il.

Et les festivals?

La popularité des artistes sur les médias sociaux peut aussi leur permettre de figurer dans la programmation de festivals. Rayannah explique qu’il lui arrive de plus en plus souvent de devoir fournir ses statistiques aux festivals, qui veulent savoir combien de personnes la suivent sur les médias sociaux.

« Je trouve ça stressant. Un festival, ça devrait être un endroit où justement on est à l’abri de ce genre de pression », confie Rayannah.

Le directeur des programmes d'enregistrement sonore de Musique et Film Manitoba, Stephen Carroll, croit que les médias sociaux ont beaucoup à offrir aux artistes, mais que la prudence est de mise. « Il faut toujours rester en contrôle de son image. La transformation rapide des conditions d’usage de ces médias ne permet pas de planifier à long terme. Le site Internet personnel des artistes est le meilleur outil pour conserver une base de données à jour » conclut-il.