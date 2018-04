Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

À l’heure actuelle, 25 postes de techniciens de laboratoire sont vacants dans le réseau, l’équipement de laboratoire est vieillissant, et la capacité de production dépasse largement les besoins. Le conseil d’administration de Vitalité a adopté, mardi, un rapport d’expert qui propose des moyens d’améliorer l'efficacité de ses dix laboratoires hospitaliers.

L’installation d’appareils d’analyses de biologie délocalisées (ADBD) est l'un de ces moyens. L'équipement actuel dans certains petits hôpitaux répond aux besoins pour environ 60 % des analyses urgentes, et le reste est analysé dans d’autres hôpitaux environnants. Les nouveaux apapreils d'ADBD pourront faire sur place plus de 90 % des analyses urgentes, précise Gilles Lanteigne, président-directeur général de Vitalité.

« Si vous vous présentez à l’urgence et que vous faites une appendicite, disons, le médecin a besoin d’une analyse sanguine pour [...] prendre une décision tout de suite. C’est une analyse urgente. C’est celle-là que tous les appareils qu’on est en train de mettre en place vont permettre au médecin d’avoir les résultats beaucoup plus rapidement », explique Gilles Lanteigne.

Les appareils d’ADBD sont situés au chevet ou près du patient, précise le réseau de santé. La plupart des résultats peuvent être obtenus dans un délai de 5 à 15 minutes, contre 30 à 90 minutes quand les analyses sont effectuées au laboratoire de manière traditionnelle.

Aucun laboratoire médical ne sera fermé pour autant et aucun technicien de laboratoire ne perdra son emploi dans le cadre de ce changement, assure Gilles Lanteigne.

Objectif de consolidation à long terme

Les hôpitaux de Bathurst et de Moncton deviendraient des « pôles majeurs » dans la transformation proposée. On souhaite qu’ils puissent un jour se charger des analyses non urgentes (les tests sanguins de routine) des petits hôpitaux environnants, ainsi que de certaines analyses spécialisées qui sont pour le moment effectuées dans les trois hôpitaux régionaux et au CHU Dr-Georges-L.-Dumont. Il y a encore du travail à faire pour atteindre cet objectif.

« À plus long terme, on va évaluer comment on serait capable de centraliser dans deux pôles les analyses plus spécialisées. Mais pour ce faire, on a encore des croûtes à manger. En d’autres mots, il y a des évaluations de systèmes beaucoup plus complexes, des aménagements d’espaces beaucoup plus complexes, et ça, pour nous, c’est dans une étape ultérieure », affirme Gilles Lanteigne.

Vitalité se donne jusqu’en mars 2020 pour réaliser l’ensemble des mesures proposées dans le rapport d’expert.