Environ 4,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus déclarent avoir consommé des produits du cannabis au cours des trois derniers mois, que ce soit dans un but récréatif ou pour des raisons thérapeutiques.

En Nouvelle-Écosse, c’est une personne sur cinq (20 %) qui a utilisé du cannabis dans les trois derniers mois, au-delà de la moyenne nationale, qui se chiffre à 14 %.

En Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador est aussi, à 16 %, au-dessus de la moyenne nationale. Le Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard sont dans la moyenne, à 14 %.

C’est au Québec (10 %) que la consommation a été la plus faible au pays ces trois derniers mois.

La légalisation, pas un incitatif à consommer plus

Le cannabis doit devenir légal au Canada dans les prochains mois, mais 79 % des Canadiens indiquent qu’ils ne seront pas plus susceptibles d’augmenter leur consommation ou d’essayer la substance pour la première fois après la légalisation.

Lorsque la question est posée uniquement à ceux qui se disent consommateurs de cannabis, seulement le quart (24 %) croient que leur usage pourrait augmenter après la légalisation.