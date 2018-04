L’enquête avance que 55 % des Canadiens appuient l’expansion de l’oléoduc de Kinder Morgan et que 26 % s’y opposent. En Colombie-Britannique, l’appui au pipeline s’élève à 54 % alors que 38 % s’y opposent. Dans les deux cas, l’appui au pipeline a augmenté en comparaison à février. À ce moment, 49 % des Canadiens appuyaient le pipeline tandis que cette proportion s’élevait à 48 % en Colombie-Britannique.

Méthodologie : L’institut Angus Reid a mené le sondage par Internet du 16 au 17 avril 2018 et a enquêté de manière aléatoire auprès de 2125 Canadiens à partir du panel en ligne Angus Reid Forum. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci. À titre de comparaison, un échantillon de cette envergure comporterait une marge d’erreur de +/- 3 %, 19 fois sur 10.

Les risques de déversement inquiètent les Britanno-Colombiens

Les données du sondage révèlent que 74 % des 973 Britanno-Colombiens sondés sont très ou modérément inquiets des risques de déversement ou d’accidents des pétroliers dans les eaux du Grand Vancouver.

« Du point de vue la Colombie-Britannique, les inquiétudes sont moins au sujet de l’expansion du pipeline déjà existant que de la circulation de pétroliers et du besoin d’un protocole de réponse d’urgence efficace et visible », rapporte l’enquête.

De plus, 52 % des Britanno-Colombiens sondés disent que ce qui les inquiète le plus est les déversements ou les accidents de pétrolier et 14 % les déversements ou les accidents liés au pipeline.

L’économie ou l’environnement

Le sondage relève que 30 % des Britanno-Colombiens sondés considèrent que les bénéfices économiques potentiels et les risques environnementaux sont égaux. Toutefois, 22 % d’entre eux estime que les risques environnementaux dépassent largement les avantages économiques.

Performance des chefs sur le dossier

Le travail du premier ministre Justin Trudeau dans ce dossier est critiqué par une majorité de Britanno-Colombiens (60 %) et d’Albertains (71 %).

Selon 45 % des Britanno-Colombiens, John Horgan a fait un bon travail dans le dossier, tandis que 44 % pensent qu’il a fait un mauvais travail. Les Albertains estiment à 54 % quant à eux que Rachel Notley a fait un bon travail sur cet enjeu, mais 39 % évaluent à l’opposé qu’elle a fait un mauvais travail.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé à plusieurs reprises que le projet d’expansion du pipeline se ferait et qu’il s’agit d’un projet dans l’intérêt national.

Le dossier est un sujet de discorde entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. La première ministre de l’Alberta Rachel Notley tient au projet d’oléoduc tandis que John Horgan souhaite se tourner vers les cours pour trancher la question.