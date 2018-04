Un texte de Daniel Blanchette Pelletier

Neuf mois après la disparition de Marie-Paule Rochette, le corps d’une femme assassinée a été repêché dans la rivière des Prairies et n’a à ce jour jamais été identifié. S’agissait-il d’une seule et même personne?

Le mystère persiste encore aujourd’hui, alors que le balado Disparue(s) vient de prendre fin avec la diffusion du 10e et dernier épisode.

« C’est une aventure qui nous a amenés au-delà de tout ce que j’aurais pu penser », raconte le spécialiste en affaires policières Stéphane Berthomet.

Je pense qu’on a mis entre les mains des autorités tous les éléments qui leur permettent d’aller vers quelque chose de très concret sur l’identification, ou sur le lien entre Marie-Paule et la noyée. On s’est approché très très près de la vérité. Stéphane Berthomet

Les découvertes de Stéphane Berthomet et de la nièce de la disparue, Patricia Rochette, ont convaincu le Service de police de la Ville de Montréal d’ouvrir une enquête.

Le Bureau du coroner s’est même joint au dossier afin d'établir des rapprochements entre Marie-Paule Rochette et la noyée.

« Vous ne serez sûrement pas surpris de m’entendre dire que je n’abandonnerai pas, confie Patricia Rochette. Je veux avoir des réponses à mes questions. »

Stéphane Berthomet et Patricia Rochette, au cimetière où serait enterrée la noyée Photo : Radio-Canada/Cédric Chabuel

Mais au-delà de l’identification du corps, y aura-t-il un jour justice pour Marie-Paule Rochette?

« Il ne faut pas être naïf, admet Stéphane Berthomet. La justice ne s’intéresse pas à des dossiers aussi complexes et vieux. »

Plusieurs témoins de l’époque sont morts. Marie-Paule Rochette serait d’ailleurs âgée de 100 ans aujourd’hui si elle était toujours en vie.

Il est clair que l’objectif n’a jamais été qu’on aille vers des accusations, mais ça a été d’éclairer cette histoire-là. Et je pense que c’est ce qu’on a réussi, apporter de la lumière sur cette histoire. Stéphane Berthomet

Au cours de son enquête, Stéphane Berthomet a mis la main sur plusieurs documents officiels de l’époque, certains conservés précieusement par la famille Rochette, d’autres archivés auprès d’institutions, comme l’armée et le clergé.

En les analysant, il a décelé de nombreuses incohérences qui l’ont même mené à identifier un suspect potentiel, qui n’a pourtant jamais été inquiété par les autorités à l’époque.

« Ce sont les éléments matériels que j’ai découverts qui me font me questionner sur la façon dont le dossier a été mené par les corps policiers », note-t-il.

« C’est clair qu’il y a quelque chose de profondément dysfonctionnel dans l’administration de la justice de ce dossier-là », poursuit-il.

Il n’y a, par exemple, aucune trace des enquêtes portant sur la disparition de Marie-Paule Rochette et sur la noyée de la rivière des Prairies, jamais identifiée, dans les archives policières.

La porter à son dernier repos

La pierre tombale où la famille Rochette a fait graver le nom de Marie-Paule Rochette en 2016. Photo : Radio-Canada/Patricia Rochette

La quête de Patricia Rochette relève cependant moins de la justice que de porter sa tante à son dernier repos, une fois pour toutes, dans le caveau familial au cimetière Saint-Charles, à Québec.

« Je ne maîtrise plus tout. Ce n’est plus moi qui ai les deux mains sur le volant », admet cependant Patricia Rochette, un peu mal à l'aise de se retrouver ainsi dans une zone grise.

La suite repose maintenant entre les mains des autorités.

La prochaine étape pourrait être l’exhumation du corps de la noyée de la rivière des Prairies, qui repose dans une fosse commune de Montréal. Cette décision revient au Bureau du coroner.

« Ils vont tout faire pour arriver à une confirmation d’identité sans avoir à faire l’exhumation, et d’arriver au pourcentage le plus proche possible qui pourrait me, ou nous satisfaire », explique la nièce de la disparue.

La photo de la noyée de la rivière des Prairies et la fiche dentaire de Marie-Paule Rochette font partie des éléments entre les mains des autorités. Photo : Radio-Canada/ Photo et archives utilisées avec la permission de Patricia Rochette

Selon Patricia Rochette, les autorités évaluent en ce moment à 70 % les probabilités que Marie-Paule Rochette soit la noyée de la rivière des Prairies.

Mais ce n’est pas suffisant pour elle. « Ça me prendrait, avec tout ce que la science est capable de faire en 2018, un résultat autour du 99,99 %. »

S’ils arrivent à une identification formelle sans avoir à aller creuser, à aller chercher d’autres preuves d’ADN, parce qu’ils n’en ont pas besoin, ce serait déjà un gros pas pour fins d’identité. Je ne me battrai pas. Je vais l’accepter. Patrica Rochette

La noyée serait ainsi peut-être identifiée, la disparue, retrouvée, mais, 65 ans après les faits, Marie-Paule Rochette ne serait toujours pas portée à son dernier repos auprès des siens.