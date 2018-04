Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque

Chirurgienne générale à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, la docteure Émilie Desrosiers participe à ce sommet avec une conférence où elle expliquera les avantages et inconvénients de la pratique en région.

« Ce n’est pas très valorisé d’aller faire des stages en région et en tant qu’étudiants, nous n’y sommes pas exposés, déplore-t-elle. Il faut avoir un petit côté aventureux, avoir une prédisposition ou provenir des régions pour aller explorer l’opportunité d’y travailler. »

La docteure Émilie Desrosiers Photo : page Facebook

On dit souvent que la médecine en région n’est pas assez valorisée. « C’est vrai, admet-elle, mais elle l’est de plus en plus, avec la médecine familiale. Par exemple, l’Université Laval offre des formations décentralisées. Les futurs médecins font leur résidence pendant deux ans à Rimouski et ça offre un bon taux de rétention en région. »

Par contre, Mme Desrosiers indique que c’est plus difficile pour les spécialités. « Il y a de plus grands défis pour les spécialistes en région, rappelle-t-elle. C’est une pratique souvent isolée géographiquement et professionnellement. On n’a pas toujours quelqu’un derrière l’épaule pour nous dire " Tu fais la bonne affaire. " »

Un patient est allongé pour passer un examen au scanneur par résonance magnétique. Photo : iStock

La médecin ajoute par ailleurs qu’il est difficile de justifier l’achat d’équipement en région pour un seul spécialiste. « On constate effectivement qu’une certaine obsolescence de l’équipement peut survenir si on n’est pas à l’affût des nouveautés », mentionne-t-elle.

En revanche, Émilie Desrosiers conteste un argument selon lequel les médecins peuvent perdre leurs acquis en travaillant en région. « Au contraire, dit-elle, j’en ai gagné depuis que j’ai commencé. »

L’éloignement nous contraint à suivre de nouvelles formations. C’est très stimulant. Docteure Émilie Desrosiers

Dans sa conférence, la médecin suggère des stratégies. « Il est important d’exposer les futurs médecins quand ils sont étudiants, considère-t-elle. Peut-être qu’ils choisiront une spécialité plus tard. À ce moment-là, ils seront déjà sensibilisés. »

Il faudrait aussi rendre sa région accueillante et faire valoir les incitatifs financiers, qui sont alléchants, selon Émilie Desrosiers.

Cette dernière est originaire de Saint-Jean-Port-Joli. « On étudie en ville pendant six ans et on finit par avoir l’impression qu’il n’y a que ça qui existe », constate-t-elle.

Jeudi, un autre congrès de médecine d’urgence réunira des spécialistes qui pratiquent en ville et en région.