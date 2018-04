« On a déposé ce projet de loi et on a absolument l’intention de l’utiliser si on en a besoin », a réitéré Marg McCuaig-Boyd mardi.

Cette loi donnerait au gouvernement albertain le pouvoir de limiter les exportations de pétrole vers d'autres provinces.

Par exemple, si la Colombie-Britannique continue de s’opposer à l’expansion du pipeline Trans Mountain, l’Alberta pourrait décider de faire transporter l’essence par camion ou par train, pour libérer de l'espace dans le pipeline pour du bitume dilué, ce qui pourrait faire bondir le prix de l’essence chez sa province voisine.

Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a dit aux journalistes de l’Assemblée législative de la province mardi que ce projet de loi est inconstitutionnel.

Ce projet de loi est manifestement un bluff, ils n’ont aucune intention de l’utiliser. David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique

« S’ils essayaient de l’utiliser, on irait devant les tribunaux immédiatement pour demander une injonction afin de les en empêcher », dit-il.

La majorité de l’essence utilisée en Colombie-Britannique est transportée dans le pipeline Trans Mountain existant.

Un projet de loi constitutionnel?

David Eby a dit que son gouvernement essaie de décider s’ils devraient contester le projet de loi devant la Cour avant qu’il soit adopté ou attendre qu’il soit devenu une loi.

La Colombie-Britannique pourrait aussi demander une injonction si l'Alberta décide de limiter les livraisons de pétrole vers son voisin de l’ouest.

Mme Marg McCuaig-Boyd souligne que, d'après des avis juridiques, ce projet de loi est constitutionnel.

« J’ai confiance qu’on a une position forte », dit-elle.

Les députés de l’Alberta ne débattront de ce projet de loi qu'à la première semaine du mois de mai.

L’entreprise Kinder Morgan a fixé le 31 mai comme date butoir pour un accord au sujet de l’avenir du projet.