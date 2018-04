En 2017, la pêche au crabe a été exceptionnelle dans l'estuaire du Saint-Laurent. En 2018, on appréhende une baisse des captures sur l'ensemble de la Côte-Nord du Québec et une saison écourtée en Acadie. Nos archives rappellent que la pêche au crabe peut rapporter gros, mais il s'agit aussi d'une activité incertaine, car dépendante d'une ressource et d'un environnement fragiles.