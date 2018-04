L’entreprise Mary Janes, qui compte un magasin à Terre-Neuve et trois en Nouvelle-Écosse, annonce son concours sur les médias sociaux. Les gens doivent faire un achat pour participer au tirage qui aura lieu le jour même où le cannabis aux fins récréatives sera légalisé, précise l’entreprise.

Les employés de l’un des deux magasins à Halifax disent que le concours soulève beaucoup d’intérêt, mais ils n’ont pas tous les détails au sujet de la quantité de cannabis en jeu et de la légalité du concours.

Ils affirment que leurs magasins ne vendent que des articles pour fumeurs et qu’ils n’ont aucune intention d’y vendre du cannabis.

Le propriétaire des magasins n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue.

La loi fédérale ne permettra qu’à certaines entités nommées par les provinces de distribuer et vendre du cannabis, affirme le service policier d’Halifax. Il est présentement illégal pour toute personne, entreprise ou entité de vendre, donner ou distribuer du cannabis à moins d’une autorisation accordée par le fédéral, précise la gendarme Carol McIsaac, par voie de courriel.

Les provinces et territoires adoptent respectivement leur propre cadre légal pour la production et la consommation de cannabis. Les quatre provinces de l’Ouest canadien ont décidé de confier la vente du produit au secteur privé, mais l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse comptent vendre eux-mêmes le produit dans des établissements relevant de leur société respective des alcools.

Terre-Neuve-et-Labrador a pour sa part lancé un appel d’offres au secteur privé.

Les Canadiens devront attendre au moins jusqu’au début d’août, voire au début de septembre, pour acheter légalement du cannabis aux fins récréatives. Le Sénat compte tenir le 7 juin son vote final sur le projet de loi qui légalisera cela.